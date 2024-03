Under 21: Italia beffata dalla Turchia allo scadere, primo posto a rischio

Tempo di lettura 1 minuto

Gli Azzurrini dopo la vittoria con la Lettonia non riescono a ripetersi coi turchi, prendendo gol nel recupero, ora l’Irlanda può effettuare il sorpasso

Un finale amaro per l’Italia Under 21, quello con la Turchia nella gara di qualificazione di ieri sera. Gli Azzurrini infatti erano passati in vantaggio ad inizio ripresa con Ghilardi, dopo che Desplanches nel primo tempo aveva parato un rigore a Yildirim. Al minuto 92 però ecco il pareggio beffa dei turchi con Kilicsoy. Dopo la vittoria di venerdì per 2-0 contro la Lettonia (reti di Casadei e Fabbian) in quel di Cesena per la formazione di Nunziata arriva un pareggio, A Ferrara, che potrebbe compromettere il primo posto nel girone. Sia Irlanda che Norvegia infatti hanno una partita in meno e si trovano rispettivamente a -2 e a -3 dall’Italia. Il primato è a rischio.

Luca Missori

(Fonte immagine: Eurosport.it)