Unai Emery colpisce ancora, il Villarréal batte il Manchester United ai rigori e vince l’Europa League

Dopo 120 minuti e 22 penalty la formazione spagnola conquista la prima coppa europea della sua storia, record di successi per l’ex tecnico del Siviglia

E’ stata una finale come ci si aspettava, con un epilogo che invece in pochi si sarebbero aspettati. Non solo e non tanto perché ad aver vinto è stata la squadra sfavorita sulla carta, ma perché questa vittoria è arrivata al termine di una serie infinita di rigori e grazie al proprio portiere, prima freddo dal dischetto e poi bravo a neutralizzare il penalty del suo collega.

Geronimo Rulli se la ricorderà per sempre la serata di ieri. Dopo 120 minuti di sofferenza tra i pali del suo Villarréal, l’estremo difensore argentino è andato vicino a parare più di un penalty durante la serie finale, poi è stato chiamato dal destino ad interpretare un ruolo che normalmente non rientra nella sceneggiatura scritta per il portiere: tirare un rigore. Rulli segna, calciando forte sotto la traversa, quasi ad occhi chiusi, poi para il penalty del suo omologo de Gea e regala la coppa ai suoi compagni. Tolte le due vittorie nell’ Intertoto del 2003 e del 2004, quest’Europa League è il primo titolo della storia del Villarréal, finora a secco sia in Spagna che a livello continentale. Un successo storico, che rende grande una città spagnola di appena 50.000 abitanti, tanto disabituata alle vittorie quanto fortemente legata ai propri colori. E’ un trionfo realmente di squadra, arrivato grazie ad una coesione e ad un’organizzazione collettiva capace di neutralizzare per larghi tratti l’indubbia superiorità qualitativa di una corazzata come il Manchester United. Il merito è di tutti, ma soprattutto di una persona: Unai Emery. Il tecnico spagnolo si conferma ancora una volta Mister Europa League, vincendo il trofeo per la quarta volta (su cinque finali) e staccando Giovanni Trapattoni fermo a quota tre successi (alla sua epoca c’era ancora la Coppa Uefa). Mai nessuno come lui, soprattutto da ieri sera, delle sue quattro vittorie questa è stata senza dubbio la più incredibile ed inaspettata.

Ora sarà Champions League per il Sottomarino Giallo, in prima fascia, un salto non male considerando il settimo posto in Liga che fino a ieri sera valeva la qualificazione in Conference League. Inoltre ci sarà la sfida in Supercoppa Europea contro un’altra inglese, Chelsea o Manchester City. C’è margine per un’altra impresa, ma ci si penserà nelle prossime settimane, adesso è il momento di festeggiare.

Luca Missori

