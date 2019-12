Una super Roma travolge la Fiorentina: al Franchi finisce 1-4. Analisi e pagelle

I capitolini chiudono l’anno al meglio con una prestazione sontuosa

Nel secondo anticipo della diciassettesima giornata di Serie A la Fiorentina ospita la Roma con entrambe le compagini che vogliono i tre punti per chiudere al meglio l’anno solare. Fonseca ritrova Smalling e Mancini al centro della difesa e si affida sempre a Dzeko in avanti.

La partita vede i viola partire bene, pressando a tutto campo e i giallorossi che cercano di fare la partita. Al minuto quattordici Vlahovic trova il gol con un gran sinistro ma l’arbitro annulla per posizione di fuorigioco. Si sveglia la Roma e nel giro di due minuti segna due volte: prima Dzeko approfitta di un assist di Zaniolo, servito a sua volta da una palla magica di Pellegrini, e manda alle spalle di Dragowski, poi Kolarov con un sinistro morbido direttamente da calcio di punizione la manda all’incrocio e scrive il 2-0. La Fiorentina accusa il colpo ma poi reagisce e con un po’ di fortuna riapre il match al minuto trentatré: dopo un batti e ribatti in area, Badelj approfitta di un rimpallo favorevole e solo davanti a Pau Lopez lo batte senza problemi. Il primo tempo si chiude 2-1 per la Roma.

Nella ripresa la Roma gestisce il pallone senza rischiare con i toscani che non riescono mai a pungere. Al minuto settantatré la chiude Lorenzo Pellegrini a coronamento di un’altra prestazione fantastica: duetta con Dzeko e piazza il pallone all’angolino superando ancora Dragowski. Nel finale dilagano i giallorossi con la rete di Zaniolo che imbeccato ancora da Dzeko se ne va in campo aperto e batte di precisione il portiere avversario. I viola provano a rendere meno amara la sconfitta ma la punizione di Vlahovic finisce sulla traversa, la Roma si impone 1-4 a Firenze.

Grande successo per gli uomini di Fonseca che mostrano infinita qualità e chiudono l’anno al quarto posto solitario. La Fiorentina sprofonda e Montella rischia seriamente l’esonero.

A fine partita Fonseca ha detto: “Sono molto soddisfatto, abbiamo preparato bene una gara non facile. Dobbiamo e possiamo ancora migliorare, Pellegrini ha molte qualità ed è molto intelligente.”

Le pagelle della Roma

Pau Lopez 6: Incolpevole sul gol subito, non corre particolari rischi durante tutto il resto del match

Florenzi 6,5: Spinge tanto sulla fascia arrivando a mettere palloni di ottima qualità in mezzo, in crescita rispetto alle altre uscite

Mancini 7: Torna dopo la squalifica e disputa una prestazione autorevole non facendosi mai sorprendere dagli attacchi avversari

Smalling 7: Anche lui al rientro fa capire quanto era mancato alla retroguardia, è sempre preciso e pulito

Kolarov 7: Un gioiello la punizione dello 0-2, l’ennesima da quando è a Roma, non soffre mai in fase difensiva

Diawara 7: Recupera tantissimi palloni e dimostra di trovarsi sempre meglio nel ruolo, ottima qualità nelle giocate

Veretout 6,5: Non brilla nel primo tempo ma si fa valere nella ripresa anche se è meno preciso del solito

Zaniolo 7,5: Fornisce l’assist a Dzeko e si guadagna la punizione segnata da Kolarov, poi, non contento, sigla anche la rete dell’ 1-4 con una grandissima galoppata. (Dal 90′ Spinazzola s.v.)

Pellegrini 7,5: Un artista del pallone; disegna l’assist per Zaniolo, che a sua volta serve Dzeko che sigla il vantaggio e nella ripresa si prende anche la soddisfazione del gol aprendo il piattone. (Dall’85’ Under s.v.)

Perotti 6: Il meno brillante di un attacco oggi straripante, non prova mai la conclusione ma il binario con Kolarov funziona benissimo. (Dal 76′ Mkhitaryan s.v.)

Dzeko 8: Sigla il gol del vantaggio e poi si diverte a far segnare gli altri, prima serve Pellegrini e poi lancia Zaniolo. Vince tutti i duelli con Pezzella

Fonseca 7,5: Una grandissima Roma plasmata in pochi mesi dal suo tecnico, azzecca tutte le scelte e viene ampiamente ripagato con una prestazione corale veramente convincente

Fonte foto: ilromanista.eu

Alessandro Fornetti