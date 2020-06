Una super Atalanta rimonta la Lazio: finisce 3-2. Analisi e pagelle

Gli orobici portano a casa un match straordinario ribaltando l’iniziale doppio svantaggio

In uno dei posticipi della ventisettesima giornata di Serie A si affrontano Atalanta e Lazio in un big match che potrà dire tanto sui destini di entrambe le compagini. Inzaghi deve fare i conti con le assenze di Luiz Felipe, Leiva e Lulic e li rimpiazza rispettivamente con Patric, Cataldi e Jony, mentre Gasperini si affida all’undici tipo, fatta eccezione per Ilicic sostituito da Malinovsky sulla trequarti.

La partita si mette subito bene per la squadra ospite che nel giro di dieci minuti gonfia la rete due volte. Al quinto è un autorete di de Roon propiziata da un cross di Lazzari a far gioire i capitolini, mentre all’undicesimo Milinkovic-Savic trova un grandissimo gol calciando dalla distanza. Gli orobici provano a reagire e impegnano il portiere avversario prima con Gomez e poi con Malinovsky. Alla mezz’ora la Lazio sfiora il 3-0 in contropiede con Immobile che spedisce a lato di poco da ottima posizione. Al minuto trentotto l’Atalanta accorcia le distanze: cross di Hateboer dalla destra, arriva Gosens che impatta di testa e supera Strakosha. Primo tempo davvero spettacolare, con le due squadre che stanno rispettando ampiamente i pronostici della vigilia.

Nella ripresa l’Atalanta preme sull’acceleratore fin da subito: Malinovsky e Djimsiti spediscono fuori da posizioni vantaggiose. Al minuto sessantasei arriva il pareggio dei bergamaschi; proprio il calciatore ucraino calcia di sinistro dopo una ribattuta della difesa e fulmina Strakosha. La Lazio accusa il colpo e non riesce a reagire con gli orobici che prima sfiorano il vantaggio con Ilicic e poi lo trovano sul calcio d’angolo successivo con il colpo di testa di Palomino che completa la rimonta. Nel recupero Gomez si divora il 4-2 calciando sul portiere in campo aperto. Il match finisce 3-2 per l’Atalanta che si porta a 4 punti dall’Inter e ferma la corsa della Lazio.

Solita prova strepitosa della squadra di Gasperini che sotto di due gol reagisce e trova la forza di ribaltare una Lazio che nel primo tempo è stata davvero dirompente. Stop pesante per la compagine di Inzaghi che è mancata d’intensità nella seconda frazione e ora vede la Juventus allontanarsi di quattro lunghezze.

Inzaghi a fine match ha detto: “Abbiamo giocato un gran primo tempo, in cui potevamo fare il terzo gol. Nella ripresa alcuni hanno chiesto il cambio, sapevamo che riprendere contro l’Atalanta sarebbe stato difficile.”

Le pagelle della Lazio

Strakosha 5: Bella la parata su Gomez nel finale, ma prima esce malissimo e regala il gol del sorpasso a Palomino

Patric 6: Buona prova dello spagnolo soprattutto nel primo tempo quando si propone spesso in avanti; cala nel secondo con la pressione avversaria

Acerbi 6,5: Sempre fondamentale per i biancocelesti, salva su Ilicic rimandando di qualche secondo il 3-2 avversario

Radu 6: Preciso e puntuale nella prima frazione, nella ripresa non riesce a ripetersi. (Dal 76′ Bastos s.v.)

Cataldi 6,5: Mette la sua qualità al servizio della squadra mostrando giocate importanti, quando esce per infortunio la Lazio crolla. (Dal 60′ Parolo 5,5: Non contiene la forza dell’Atalanta che è devastante nell’ultima mezz’ora)

Lazzari 6,5: Suo il cross che propizia l’autogol di de Roon, corre tantissimo ed è sempre una spina nel fianco per la difesa avversaria

Milinkovic-Savic 7: Partita praticamente perfetta fin quando c’è forza nelle gambe, bellissima la rete del momentaneo 0-2

Luis Alberto 5,5: Non è al meglio della condizione, tocca il pallone per Milinkovic-Savic ma per il resto si vede poco. (Dal 76′ A.Anderson s.v.)

Jony 6: Si propoe tanto in avanti ma non sempre i compagni lo servono, gioca nel complesso una gara sufficiente. (Dal 76′ J.Lukaku s.v.)

Correa 5,5: Si fa notare perchè è lui a far partire l’azione dell’1-0, poi non incide ed esce per guai fisici. (Dal 55′ Caicedo 5,5: Gestisce bene qualche pallone, altri meno; in zona gol non è mai incisivo)

Immobile 5,5: Sciupa due occasione nitide, partita storta per il bomber biancoceleste

Inzaghi 6: Primo tempo meraviglioso, secondo tempo in affanno; la sua Lazio perde la prima delle 12 partite scudetto

Fonte foto: eluniverso.com

Alessandro Fornetti