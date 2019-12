Una settimana nel pallone: il meglio e il peggio del calcio da zero a dieci

Sedicesima puntata della rubrica dedicata a statistiche, curiosità e stranezze: dall’emozionante ritorno di Mihajlovic sulla panchina del Bologna ai traguardi raggiunti da Advocaat, Joaquin fino al pessimo momento della Fiorentina. Scoprite i protagonisti e i momenti che resteranno indelebili

Zero: i punti ottenuti dal Bologna contro il Milan. La delusione per il k.o. patito tra le mura amiche (2-3) è passata in secondo piano, sovrastata dalla gioia per la presenza in panchina di Sinisa Mihajlovic, tornato a guidare i suoi ragazzi dopo poco più di un mese dal trapianto di midollo osseo (29 ottobre). Guerriero.

Uno: il trofeo di campione d’Olanda alzato al cielo da Dick Advocaat nonostante le 25 edizioni disputate (11 da giocatore e 14 da allenatore). L’attuale tecnico del Feyenoord domenica ha lenito questa delusione festeggiando l’800esimo gettone in Eredivisie tra campo e panchina. Highlander.

Due: le reti incassate dal Bayern Monaco al cospetto del Borussia Moenchagladbach. I nero-verdi hanno infiammato il proprio stadio con una rimonta firmata da Ramy Bensebaini completatasi al 92′. L’ultimo difensore autore in Bundesliga di una doppietta contro i bavaresi era stato Nijhuis con il Duisburg (1997). La difesa è il miglior attacco.

Tre: le marcature messe a referto da Joaquin in Real Betis – Athletic Bilbao (3-2). L’ex Fiorentina – dopo 20 anni di attività – ha siglato (in 20 minuti) la prima tripletta della sua carriera, una performance che gli ha permesso di diventare il più anziano a riuscirci in Liga (38 anni, 4 mesi e 18 giorni). Non è mai troppo tardi.

Quattro: gli anni di esclusione dai Giochi Olimpici inflitti dalla Wada (Agenzia Mondiale dell’antidoping) alla Russia a causa della recidiva nel falsificare i dati dei controlli antidoping sugli atleti. La nazione non sarà perciò rappresentata alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e ai Giochi invernali di Pechino 2020; la sua presenza ad Euro 2020 è invece confermata. Entro 21 giorni potrà essere presentato un ricorso. Brutta faccenda.

Cinque: le vittorie ottenute da Montella nella sua seconda esperienza da tecnico della Fiorentina a fronte di sei i pareggi e tredici sconfitte. L’impietosa media punti a partita (0,88) non ha ancora spinto Commisso e il resto della società a esonerare l’aeroplanino. Santa pazienza.

Sei: i primati che ha finora registrato Lionel Messi in dieci gare di Liga disputate. L’argentino ha messo a referto il maggior numero di reti (12), di marcature da calcio di punizione (4) e da fuori area (7); di dribbling completati (52), di passaggi filtranti (5) e chiare occasioni create (12). Asso.

Sette: i voti che sono costati a Virgil van Dijk la prima piazza nella graduatoria del Pallone d’Oro 2019. Il centrale olandese desidera essere protagonista anche in questa stagione e per conquistare l’ambito trofeo è disposto a ricorrere non solo alla tecnica ma anche alla furbizia: contro l’Everton ha fermato Kean – involatosi verso la porta – con un urlo utile a distrarlo al momento della conclusione. Vasto repertorio.

Otto: il numero magico per il Leicester nell’ultimo weekend; tanti sono i successi di fila in campionato e gli acuti consecutivi di Jamie Vardy (secondo giocatore della storia del torneo a riuscirci in due diverse occasioni dopo van Nistelrooy). I dati di squadra (punti in classifica, gol segnati e subiti) a questo punto della stagione siano migliori di quelli firmati nello stesso periodo nel 2015/16: ripetersi appare però impossibile complice uno stratosferico Liverpool (15 successi in 16 gare). Che numeri.

Nove: i minuti (dal 60′ al 69′) bastati all’Arsenal, nel derby con il West Ham, per ribaltare lo svantaggio iniziale (38′ Ogbonna) e siglare tre reti (Martinelli, Pepè e Aubameyang). Gli Hammers non riescono a sfatare la maledizione del Monday night: sono la compagine che ha perso la maggior quantità di incontri di Premier League (30) andati in scena nel posticipo del lunedì sera. Sempre meglio giocare d’anticipo.

Dieci: le reti siglate da Roque Santa Cruz nelle ultime quattro gare di Divisiòn Profesional (Clausura), massimo torneo paraguagio, e i punti ottenuti dal Club Olimpia proprio grazie alle sue marcature in questo arco di tempo. L’apporto fornito dal classe ‘81 ex Bayern Monaco e Manchester City ha consentito al club di Asunciòn di mettere in bacheca il suo 44esimo campionato, il quarto consecutivo. #Tetraterrestres

