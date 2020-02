Una Roma “schizofrenica” pensa al futuro, in campo e non solo

Il punto sulla squadra giallorossa, che con il cambio di società alle porte si avvia ad un crocevia fondamentale per la propria stagione

Fonseca, durante la classica conferenza stampa pre partita è stato chiaro: ‘quella di domani è una gara fondamentale e quindi ci dovremmo aspettare una Roma concentrata e sul pezzo, come raramente ci è capitato di vedere in questa stagione’.

Con la Roma, sembra spesso, di stare sull’altalena: una partita bene, due male e così via.

Prima di Natale una grande gara a Firenze trionfalmente vinta dai giocatori giallorossi poi dopo la sosta con la sconfitta subita dal Torino la squadra di Fonseca è evaporata.

Nelle ultime gare sono arrivate due vittorie che moralmente sono sempre il “cibo” migliore, ma per quanto riguarda la partita di Europa League, contro il Gent, il gioco ha lasciato molto a desiderare, tanto che i capitolini sono usciti dal campo tra i fischi del pubblico amico.

Solo tre giorni dopo la metamorfosi contro il Lecce: quattro gol e un bel gioco, a dimostrazione del fatto che quando vuole la Roma sa giocare a pallone.

Dov’è il problema di questa squadra?

Perché non riesce a giocare con la stessa continuità di rendimento, se non per tutta la stagione, almeno per una buona parte?

E’ stato ipotizzato, specialmente dopo l’assurda sconfitta in casa contro il Bologna, che i giocatori potessero essere distratti dall’imminente cambio di società.

Poco credibile, Friedkin almeno potenzialmente è un investitore più che affidabile e poi la Roma negli ultimi anni è stata sempre discontinua.

E se la colpa fosse nella scelta dei giocatori?

Spesso i direttori sportivi che si sono avvicendati in questi anni hanno puntato su giocatori buoni tecnicamente, ma con scarsa personalità, in questo momento non si vedono molti giocatori che possano prendersi la squadra sulle spalle e tirarla fuori dalle sabbie mobili.

Ci prova Dzeko e qualche volta ci riesce, Smalling gioca bene ed è forte ma non ha le caratteristiche di un trascinatore e Pellegrini, che tecnicamente è un ottimo giocatore, tende a seguire l’andamento della squadra.

Se i suoi compagni brillano, lui è una meravigliosa ciliegina, se la squadra è appannata si lascia trasportare dallo scialbore generale.

Inoltre sembra che spesso i giocatori della Roma non sentano la necessità di vincere, o meglio, l’impressione che si ha nel vederli giocare è che il risultato conti fino ad un certo punto.

Ovviamente non sarà così, ma l’impressione è quella.

Da qui si arriva ad avere una squadra “schizofrenica” che gioca bene quando le va o quando l’avversaria porta una motivazione più forte?

Domani che Roma vederemo?

Magari, basterà tirare la monetina.

Fonte foto: repubblica.it

Firma: Alessandro Nardi