Una Lazio che sa soffrire a Bruges, è 1-1. Analisi e pagelle

Simone Inzaghi fa quel che può nonostante le assenze e guadagna un buon punto in Belgio. Vantaggio di Correa vanificato da un rigore regalato da Patric e trasformato da Vanaken

Vigilia come sappiamo, con una vera e propria falcidia di giocatori e Simone Inzaghi quasi costretto a studiarsi di notte la formazione ideale. Cinque Primavera in panca, out tra i tanti Luis Alberto, Immobile e Lucas Leiva. In porta Reina che, curiosità, iniziò la sua carriera in Champions proprio contro la squadra della Venezia delle Fiandre. Caicedo e Correa tandem d’attacco e tornano in mediana Parolo e Milinkovic-Savic. 3-5-2 per entrambe le squadre.

Serve mettere subito le cose in chiaro e serve un altro mattoncino per la qualificazione nel cemento della sicurezza: ecco che allora Correa al minuto 14 triangola con Marusic e riceve: sublime il movimento a beffare il centrale e ancor più sublime il sinistro con cui toglie la ragnatela all’angolo destro di Mignolet.

Poca roba il Bruges che dà zampate ma non graffia: eppure ci pensa Patric, da diverso tempo tallone d’Achille della Lazio, a regalare il possibile pareggio che De Ketelaere sparacchia di fretta a un metro dal secondo palo. Belgi comunque senza una vera prima punta nella prima frazione di gioco, preferendo entrare in porta direttamente con tutto il pallone.

Unico altro momento degno di nota nei primi 30 minuti con Denis che cade alla soglia dell’area disturbato da Acerbi, ma niente rigore; poi Fares cincischia troppo, dopo esser stato servito da Marusic sugli sviluppi di un contropiede interessante. Niente di particolare che possa svegliare il torpore di un Bruges mai troppo reattivo, fino al 40′, col colpo di scena di un rigore assegnato col VAR: Patric frana malamente su Rits, l’arbitro riceve la segnalazione dopo qualche minuto e punta il dischetto, da cui Vanaken spiazza Reina buttatosi un po’ troppo prima. Finale di tempo con l’inutile giallo di Hoedt e il destro di Akpa Akpro che Mignolet battezza facile fuori.

Si ricomincia con Patric che lascia il posto a Pereira, Marusic male sul primo cross che il numero 90 forse nemmeno si aspettava. Lazio che non punge, il Bruges sì: la punta belga, dopo una carambola si ritrova la perfetta triangolazione e occhi negli occhi con Reina. Grandi l’esperienza e la fortuna del portiere spagnolo, che chiude a croce stile Neuer e tocca con l’interno coscia quanto basta per sventare la remuntada.

Retroguardia biancoceleste (oggi in verde fosforescente) spiazzata ancora una volta al 53’: cross dal fondo per De Ketelaere che stoppa ma ampia troppo poco il compasso per fare 2-1. Il clock dell’ora di gioco registra un sostanziale equilibrio fino al colpo di testa di Ritz, che forse Reina non vede subito e che quindi aumenta il coefficiente di difficoltà del suo splendido stacco di reni, a dire un’altra volta no al sorpasso belga.

Eppure i biancocelesti prendono coraggio, prima con una punizione scodellata da Pereira che il nuovo entrato Muriqi incorna alto, poi al 77’ esce fuori la Lazio di Dortmund con Mignolet che deve imitare Reina chiudendo lo specchio a Milinkovic-Savic lanciato a rete. Quarto d’ora finale accesissimo, con Dennis che recupera un pallone destinato a finire fuori, cross sottomisura su cui, ancora una volta, Reina deve metterci i guantoni. La Lazio soffre ma aggredisce in ripartenza: e all’84’ rischiano di nuovo di portare tre punti pesantissimi a casa. Pereira riceve sulla destra in piena area, ma perde la frazione di secondo necessaria a mirare sul secondo palo e perde palla.

Finale di gara arrembante per entrambe, ma le due squadre non si feriscono fino al fischio finale.

Bicchiere mezzo pieno per la banda Inzaghi, onore al merito per una squadra sì incerottata, ma a volte sprecona e troppo sofferente nelle ripartenze belghe. Reina uomo partita, Biancocelesti ancora primi nel girone.

Belgi pericolosissimi in diversi frangenti, studiate bene le contromosse per mettere alle corde la Lazio, ma si vede la mancanza di un finalizzatore.



Post gara Correa: “Ottimo punto nonostante le assenze. Questo è lo spirito giusto”

Post gara Inzaghi: “Pochissimi giocatori ma si sapeva. Rammarico per il rigore? Sì, disattenzione da evitare, ma al di là di questo ottimo approccio per una gara non semplice. Son stati giorni surreali, ma abbiamo dato tutto. Quello che contava era la prestazione.”

*** Pagelle Lazio

Reina 7,5 – Spiazzato su rigore, le due parate decisive ricordano quanto ancora lui sia un portiere top class.

Patric 4 – Va detto in maniera conclamata: è un problema serio per i biancocelesti in questa stagione. Regala la palla del pareggio sprecata da De Ketelaere, regala maldestramente il rigore che Vanaken trasforma.

Al 46’ Pereira 6,5 – Fresco e propositivo, al 70’ scodella una buona punizione che Muriqi incoccia altissimo, purtroppo si perde in quella che poteva essere la palla del 2-1 finale.

Hoedt 5,5 – Prende un giallo inutile a fine primo tempo.

Acerbi 5,5 – Coerente col mood della squadra, meno grinta rispetto ad altre prestazioni.

Marusic 6 – Suo l’assist del vantaggio laziale.

Milinkovic-Savic 6 – Anticipato di testa da Ritz con marcatura troppo tenera, Reina lo salva. Ma esperienza nel far rifiatare la squadra, sfiora il nuovo vantaggio.

Parolo 6,5 – Gara di sacrificio ed efficacia.

Akpa Akpro 6 – Anche in Champions il ragazzo ha personalità.

Fares 6 – Si emoziona al momento del tiro che poteva valere il 2-0 (ma anche troppo traffico a ostacolarlo).

(Al 55’ Muriqi 6) – Buona gara, ma peccato per il colpo di testa a sciupare una buona scodellata di Pereira.

Caicedo 5,5 – Non incide nella gara che avrebbe potuto vederlo decisivo, esce dopo 70 minuti.

(Al 68′ Czyz 6) – Esordio di un altro promettente ragazzo, che a sua volta mostra padronanza del debutto.

Correa 6,5 – Lucido nel movimento dettato da Marusic, perfetto il sinistro a giro per il vantaggio laziale.

All. Inzaghi 6,5 – L’epidemia di covid di gruppo è un’attenuante, ma non basta a spiegare una squadra che gioca poco fuori dalla sua comfort zone. Eppure rischia di portare 3 punti di platino.



Fonte foto – Calciomercato.com

Valerio Campagnoli