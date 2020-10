Una grande Sampdoria, una minuscola Lazio – analisi e pagelle

Show dei blucerchiati a Marassi, annichiliti i biancocelesti con un 3-0 senza appello

Tre schiaffi che devono svegliare i biancocelesti in vista dell’esordio in Champions martedì con il Borussia Dortmund. Ranieri e i suoi uomini fanno la gara perfetta e stendono una Lazio mai in partita. Con questa vittoria i blucerchiati superano a 6 proprio la Lazio, ferma a 4 punti. Ritmi molto bassi, primo quarto d’ora di studio come da copione, ma pian piano il Doria prende possesso del campo.

Prima occasione, subito goal: 32’, cross dalla sinistra, Augello fa quel che vuole sulla fascia e così Quagliarella che incorna e batte Strakosha. Otto minuti dopo ancora Augello rischia di beffare il portiere laziale con un tiro cross, bravo l’estremo difensore a mettere in angolo.



Poi di nuovo il terzino, vero one man show: difesa laziale inefficace su corner, Augello raddoppia con la ribattuta vincente di mancino dal limite dell’area, Strakosha deve raccoglierla di nuovo in fondo al sacco.

Irritante e incomprensibile la mancanza di reazione della Lazio, poca cosa se si esclude Caicedo che, spalle alla porta, calcia di destro e la manda a lato.



Ripresa con la Lazio che spinge sull’acceleratore, ma non fa mai troppo male. Unico brivido per Audero quando Correa galoppa in area dalla destra, sfonda la difesa ma mastica un destro che finisce docile a un metro dalla porta.

Al 73’ Dansgaard (marcatore più giovane in questo campionato) spegne definitivamente le speranze biancocelesti. Il gol è proprio l’istantanea della giornataccia della retroguardia laziale: altro svarione di posizione, Strakosha fa quel che può su tiro ravvicinato, errore di Patrick, Dansgaard salta due marcatori e piazza un traversa-gol che pietrifica lo stesso Strakosha e tutta la banda Inzaghi.

Subito dopo, l’ex di giornata Candreva si prende la giusta salva di applausi e lascia il posto a Leris, subito pericoloso.

Addirittura il Doria può fare poker, continua ad affondare nella mollissima difesa laziale e Strakosha deve fare gli staordinari, con tanto di parata ravvicinata da applausi su Keita.

Controllo totale dei bluicerchiati su una Lazio mai in partita, addirittura si rischia il 4-0. Risultato finale giustissimo, irriconoscibili sia la Samp dall’esordio shock col Benevento, sia i biancocelesti che non sembravano affatto la squadra che ha dato parecchio filo da torcere all’Inter.



Per la banda Ranieri risultato che fa morale anche al di là dei tre punti: quando va in accelerazione sulle fasce, la Samp può fare diversi sgambetti di lusso.

Per la squadra di Inzaghi si può solo pensare a una giornata no. Tutti, escluso forse Strakosha, sembravano rimasti negli spogliatoi per novanta minuti, serio campanello d’allarme in vista del Borussia Dortmund.

LAZIO (3-5-2): Strakosha 6,5; Patric 4,5, Acerbi 5,5, Hoedt (59′ Vavro) 5; Parolo (46′ Marusic)5, Milinkovic-Savic 5,5, Lucas Leiva 5 (75′ Cataldi), Luis Alberto 5,5, D. Anderson (46′ Fares); Correa 5, Caicedo 5 (59′ Muriqi 5,5). All. S. Inzaghi 4

Fonte foto: calcionews24.it

Valerio Campagnoli