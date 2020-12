Una donna per amico e per arbitro in Champions

Due dicembre 2020, data storica per il calcio: Stéphanie Frappart è il primo fischietto in rosa nella massima competizione continentale. Appunti sparsi su un movimento che deve ancora uscire dal ghetto (e lottare contro tanti, troppi pregiudizi)

La sfida tra Juventus e Dynamo Kiev apparentemente non ha nulla da dire: apre Chiesa al 21′, favorito da uno svarione del portiere Bushchan, dopo un forcing costante dei bianconeri. La chiudono intorno all’ora di gioco CR7 e Morata. Match nella solita atmosfera tennistica degli stadi al tempo del coronavirus, tutta normale amministrazione. Se non fosse che a dirigere l’incontro, è stata designata Stéphanie Frappart, prima donna in assoluto nella coppa dalle grandi orecchie.

Per la 36enne francese una carriera senza dubbi bruciante: a 26 anni è già arbitro internazionale, a 31 prima gara in serie B. Il biennio 2019/2020 la consacra nell’olimpo dei fischietti: dirige subito la Supercoppa Europea (Liverpool-Chelsea del 2019), la finale del mondiale femminile, (sempre lo scorso anno) tra USA e Olanda, nel settembre scorso Malta-Lettonia di Nations League.

Non è tuttavia la primissima donna arbitro in competizioni europee: nel 2003 Nicole Petignat arbitra AIK Solna-Fylkir, preliminare di quella che ancora si chiamava Coppa Uefa. E’ indubbio però il prestigio e il significato della gara all’Allianz Stadium.

Senz’altro è tosta, Madame Frappart. Qualcuno, tornando nuovamente sui soliti clichè sessisti secondo cui il carattere non è peculiarità femminile, la chiamerebbe “una con gli attributi”. Come quando, in Ligue 2, un giocatore le fece “vuole che la chiami Madame o Monsieur?”. Rispose lei: “fai tu, a cosa pensi possa somigliare di più?”

Nel 2020 il problema è ancora questo: uno sport che per molti versi deve essere più incisivo nell’influire sulle coscienze. E un movimento ancora poco istituzionalizzato che nel perenne “ponte tra i due sessi”, citando Piero Pelù, fatica a uscire dal guscio della nicchia e a entrare nella normalizzazione. Ancora adesso l’arbitro donna fa meno fatica ad emergere nei dilettanti, deo gratias, che nel calcio professionistico.

La ribalta spesso la fa la cronaca, meno sportiva e nemmeno sui toni del rosa: in Germania, anni fa, Bibiana Steinhaus viene palpata al seno da un giocatore dell’Hertha Berlino. Una vera e propria molestia, non c’è che dire. A cui lei reagisce con un sorriso, senza mostrare un probabilmente meritato cartellino giallo, e giù le risate nei video di Youtube.

Vero è che spesso i clichè non si accompagnano tra loro. Chi scrive ricorda di un Torbellamonaca-Certosa di Prima Categoria laziale, con gli ospiti favoriti dalla direttrice arbitrale colpevole di aver fischiato un rigore generoso, per fortuna, checchè se ne dica della borgata romana, non son volati riferimenti a fornelli, cucito etc.

Ci è andato vicino invece Sergio Vessicchio, giornalista per una emittente campana, che nel marzo 2019 apostrofò Annalisa Moccia, guardalinee di una partita di Eccellenza, come “uno schifo, una cosa impresentabile per un campo di calcio”

Quando la pezza è peggiore del danno. Intervistato a pochi giorni dall’accaduto, sempre Vessicchio ha abbozzato una difesa affermando che le donne dovrebbero dirigere solo gare di calcio femminile. Dimenticando la sostanziale differenza in gara tra azione e direzione.

A tutto ciò si aggiunge lo spirito. Chi scrive lo ammette: si è fatto una risata di gusto, non ipocritamente, su questa foto pubblicata da una pagina Facebook nota per contributi non certo maschilisti, anzi volti verso un calcio popolare e tutt’altro che elitario.

“Che cos’è il genio? È fantasia, intuizione, decisione e velocità d’esecuzione”, citando il celeberrimo Amici Miei; e in effetti l’effetto comico riesce a mettere per un momento un secondo piano i nostri schemi mentali, smontandoli e dissacrandoli.

Tornando alla Frappart, la partita di mercoledì è stata un successo. Repubblica la promuove a pieni voti, anche le altre testate si associano a un giudizio più che positivo.

Insomma, il dado è tratto. Nel 2020 che ha cambiato anche il calcio, tra Var, stadi vuoti e maggior numero di sostituzioni, ecco dunque servita l’ultima novità.

C’è da festeggiare? Non troppo. Meglio questo di niente, dirà qualcuno. Ed è proprio questo il problema. La Uefa indubbiamente ha fatto molto per promuovere fair play, lotta al razzismo e apertura alle pari opportunità, ma un po’ di coraggio in più, dando seguito a quell’Aik Solna-Fylkir con altri fischietti in rosa, non avrebbe certo rovinato il dorato mondo del pallone.



Fonti Youtube, Il Tempo, Facebook, goal.com, Repubblica, Gazzetta dello Sport

Valerio Campagnoli