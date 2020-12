Una diga chiamata Jan Oblak

Il portiere dell’Atletico è nel pieno della maturità e si sta guadagnando un posto tra i migliori numeri uno del mondo

Fare il portiere dell’Atletico Madrid è senza dubbio un mestiere molto meno “usurante” del farlo in altre squadre. La notoria compattezza difensiva dei Colchoneros rendere i numeri uno di Simeone meno esposti agli attacchi avversari e quindi più in grado di terminare le partite senza lo smacco di aver subito gol. Nel corso degli anni questa indubbia qualità dei madrileni ha avuto come conseguenza involontaria quella di portare giornalisti ed addetti ai lavori a sottovalutare le reali qualità dei portieri dell’Atletico Madrid. In particolare, questo è quello che è successo con Jan Oblak.

Il portiere sloveno è arrivato a Madrid nell’estate del 2014, come riserva di Moyà, ma l’anno successivo si è imposto come titolare sia dell’Atletico che piano piano anche della nazionale slovena (dove tra i pali c’era un certo Samir Handanovic). Un crescendo continuo, fatto di imbattibilità, parate decisive, un rendimento costante da leader silenzioso della difesa dei Colchoneros. Perché la vera forza di Oblak è proprio questa: una calma olimpionica che non tradisce, né stress né sottovalutazione per lui, anzi maturità e consapevolezza dei propri mezzi aumentano. Simeone lo considera il migliore al mondo nel suo ruolo, il capitano Koke ha dichiarato che per trattenerlo la società dovrebbe fare di tutto, anche lasciargli un assegno in bianco al momento del rinnovo. Oblak è ormai un cardine della sua squadra, ma la sua scalata al vertice, come spesso capita, è stata ripida e piena di ostacoli. Jan è nato in Slovenia, agli albori del 1993, in piena guerra dei Balcani. Comincia sin da piccolissimo a giocare tra i pali, per emulare suo padre, anch’egli portiere e tutt’oggi il suo idolo. Passa dall’Olimpia Lubiana a giocare in Portogallo, dove cambia diverse squadre prima di passare al Benfica, ma senza riuscire ad imporsi come titolare. Questo almeno fino alla stagione 2013-2014, quando coi lusitani sfiora la vittoria in Europa League e viene notato dall’Atletico di Simeone.

Il resto è storia, come si dice in questi casi, ma mai come nel caso di Oblak la parte più interessante della storia sembra proprio quella che deve ancora venire. Jan ha raggiunto un tale livello di maturità che ora sembra gli scivoli tutto addosso. Le pressioni dell’ambiente colchonero, le lusinghe degli altri club, le responsabilità derivanti dal suo particolare ruolo. Tutto gli rimbalza addosso, non solo le conclusioni degli avversari. Jan Oblak è una diga dentro e fuori dal campo.

Luca Missori

(Fonte immagine: Theguardian.com)