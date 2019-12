Un Urlo: Gabbia-gol

L’attaccante blucerchiato, entrato dalla panchina, toglie le castagne dal fuoco al tecnico romano

Il derby di Genova questa sera metteva in palio una posta altissima, infatti, anche se non siamo arrivati neanche a metà campionato, entrambe le squadre navigano nelle zone “paludose” della classifica.

Probabilmente è proprio per questo motivo che il primo tempo, non ha fornito uno spettacolo degno di questa partita.

La gara è stata dura fin dal primo minuto, quando Criscito, ha atterrato Quagliarella ed è stato graziato dal direttore di gara, che non gli ha sventolato in faccia un sacrosanto cartellino giallo.

Col passare dei minuti la situazione non è affatto migliorata e le due squadre, pur tenendo un ritmo forsennato, hanno pensato più a picchiarsi che a giocare.

In tutta la prima frazione ci sono stati solo due lampi, uno per parte.

Al 18° Ramirez si accende sulla trequarti sinistra dell’attacco doriano e semina il panico (e gli avversari, ben tre) nella difesa avversaria.

Entrato in area serve Quagliarella, ma la punta partenopea, viene anticipata, all’ultimo momento da Briaschi.

Al 34° è il turno del Genoa, che da qualche minuto aveva strappato il “pallino” del gioco agli avversari, a rendersi pericoloso con Criscito, che scende sulla sinistra e mette al centro dell’area un pallone estremamente invitante per Sanabria, ma l’ex attaccante della Roma, arriva in ritardo e non riesce a girare in porta il pallone.

Il secondo tempo incomincia sulla falsa riga del primo: le due squadre continuano a darsele di santa ragione e ne risente la spettacolarità del gioco.

Entrambe le squadre si difendono in modo compatto e deciso, pressando in modo asfissiante il portatore di palla avversario, a risentirne sono sopratutto coloro che dovrebbero illuminare il gioco, come Schone e Ramirez.

A rendersi pericoloso è il Genoa, al 53°, quando Ghiglione mette un gran pallone al centro per Sanabria, ma questa volta Murillo è monumentale, con un intervento in acrobazia, ad anticipare il centravanti rossoblu.

Il Genoa continua a tenere in mano il gioco, ma fatica a rendersi pericoloso, al 70°, sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla destra, Romero manca di poco l’appuntamento col pallone, ed Audero può allontanare la minaccia.

Dieci minuti dopo, Sanabria sfrutta un clamoroso errore di valutazione di Ferrari, il quale sbaglia il tempo dell’anticipo e s’invola verso la porta, ma anziché provare il tiro, cerca un compagno che non c’era, in mezzo all’area di rigore, così l’azione sfuma.

Sul ribaltamento di fronte, arriva l’imprevedibile: Ghiglione, a metà campo, perde un pallone che gronda sangue, Linetty vola verso l’area di rigore avversaria e proprio all’ingresso serve Gabbiadini, che di sinistro, in corsa, batte Radu e porta in vantaggio la Sampdoria, che vince un derby brutto, sul profilo tecnico, ma estremamente fisico ed agonistico.

Ranieri, ritrova la sua proverbiale fortuna e può passare una settimana più tranquilla, mentre per Thiago Motta si profila una settimana turbolenta.

Fonte foto: Calcio e Finanza

Firma: Alessandro Nardi