Un Rebic da urlo, Milan Udinese 3-2. Analisi e pagelle

I rossoneri battono la squadra di Gotti solo nel finale dopo un match meraviglioso. Grande protagonista il croato

Termina 3-2 Milan Udinese, con le reti di Rebic (doppietta) e Theo per il Diavolo e di Stryger Larsen e Lasagna per i friulani. Match sconsigliato ai deboli di cuore, con una girandola di emozioni fino allo scadere.

Pioli ne cambia due rispetto alla vittoriosa trasferta di Cagliari, fuori Musacchio e Calhanoglu, dentro Kjaer e Bonaventura. In avanti ancora fiducia alla coppia Ibra-Leao.

Nell’Udinese, stesso undici di domenica scorsa contro il Sassuolo, c’è l’uomo più talentuoso, De Paul; mentre in attacco Okaka insieme a Lasagna.

GIGIO SHOCK

È da pensare che è il solito vecchio discontinuo Milan, quello che assiste al primo tempo del Meazza, con un’Udinese giustamente in vantaggio e per niente timido.

L’entusiasmo dei 60 mila si spegne, infatti, dopo sei minuti, quando una sconsiderata uscita di Donnarumma su De Paul, porta in vantaggio i friulani grazie a Stryger Larsen, che prontissimo sfrutta la palla inattiva lasciata dal contrasto tra il portiere della Nazionale e il giocatore argentino.

Il gol non sveglia la squadra di Pioli, che al quarto d’ora rischia di prendere il secondo gol dopo una bella iniziativa sulla sinistra di Sema, la cui palla in mezzo trova Lasagna, che spara in curva da pochi passi. I rossoneri provano a rendersi pericolosi grazie alle scorribande di Theo sulla fascia o a qualche sporadica iniziativa di Castillejo, come quella del minuto 33’, quando lo spagnolo gira bene col sinistro, trovando, però, l’ottima risposta in presa bassa di Musso.

Per il resto, tanta difficoltà per i rossoneri e Ibra poco servito e ben marcato dalla retroguardia bianconera.

RIPRESA AL CARDIOPALMA

Ripresa da vietato ai minori di 14 anni in quel di Milano, una battaglia di quartiere con azioni da una parte e dall’altra e con tantissime emozioni. Il primo squillo arriva subito al minuto 46’ con Lasagna che va via a Kjaer in velocità ma il suo tap-in viene stoppato da Donnarumma (grande protagonista nel secondo tempo).

È tutto un altro Milan, però, quello uscito dagli spogliatoi, più cattivo, più in palla e soprattutto con un uomo in più, Ante Rebic, che appena entrato al posto di uno spento Bonaventura, cambia le sorti dell’incontro. Prima palla toccata e al 47’ fa 1-1 su grande cross dalla destra di Conti.

I friulani non mollano l’osso e invece di chiudersi mettono in serio pericolo il Milan per un paio di minuti: nel giro di due minuti sfiorano la rete ben tre volte, prima con Mandragora e poi con Okaka, in entrambi i casi fantastico Gigio Donnarumma. Al minuto 64’ è la volta dei padroni di casa a sfiorare il vantaggio con Leao, che dopo il numero da circo di Castillejo, calcia in porta trovando il petto di Musso.

Il forcing del Diavolo trova, però, perfetta concretizzazione al 71’esimo: ribattuta corner della difesa ospite e Theo Hernandez con una meravigliosa voleè trova il 2 a 1 rossonero. A San Siro è un match infinito e proprio quando i giochi sembrano ormai conclusi, riecco la zampata bianconera: bella combinazione sulla sinistra tra De Paul e Stryger Larsen, cross al centro del danese e girata di testa di Lasagna a battere Donnarumma.

Come il vecchio Yogi Berra ci ha insegnato: “Non è finita finche non è finita”, la parola finale in quel di San Siro arriva solamente al minuto 93’: Rebic sfrutta una palla rimasta al limite, prima fa finta di calciare mandando a vuoto il neoentrato De Maio e poi calcia in porta, mettendola sull’angolo più lontano. Match da urlo che termina 3 a 2 per gli uomini di Pioli.

Milan infinito quest’oggi, dopo un primo tempo sottotono esplode nella ripresa grazie agli uomini di maggior talento. Che ingresso di Rebic, da oggetto quasi indesiderato si è trasformato in straordinario mattatore. Tanto lavoro, però, in fase difensiva con tanti errori e poche marcature.

Udinese bello ma non basta, dopo una prova con una personalità e una qualità da vendere, perde solamente nel finale. In attacco tanta qualità, meno in fase difensiva.

PAGELLE

Donnarumma: 6,5 Dopo l’erroraccio nel primo tempo, si rialza da grande portiere nella ripresa, salvando il Milan in 3-4 occasioni.

Conti: 6 Meglio nella ripresa come tutti i suoi compagni, soffre tanto la forza di Okaka che va più volte a prendersi palla dal suo lato. Ottimo il suo assist al primo gol di Rebic.

Kjaer: 5,5 In difficoltà come il compagno di reparto, sofferta la fisicità e la velocità degli attaccanti friulani.

Romagnoli: 5,5 Prestazione quasi in fotocopia del danese, più qualche marcatura di troppo sbavata.

Theo Hernandez: 7 Sempre e unicamente Theo. Difensore goleador, che fa 2-1 in maniera fantastica.

Kessie: 5,5 Uno dei peggiori del centrocampo rossonero, poco in palla e quasi mai pericoloso.

Bennacer: 6 Meglio nella ripresa, ma non fa mai mancare il suo apporto in termini di quantità.

Bonaventura: 5 Sempre in difficoltà, poco in palla ed esce subito dopo il primo tempo. Dal 46’ Rebic: 7,5 Una manna dal cielo il suo ingresso, prima palla toccata fa subito 1-1, poi corre, dribbla, lotta in stile Russia 2018. Nel finale, decide di far esplodere San Siro.

Castillejo: 6,5 Nel primo tempo, timido e poco pericoloso. Nella ripresa è tutta un’altra prestazione di qualità e impegno. Dal 76’ Krunic: 6 Entra bene, cercando i suoi soliti pericolosi inserimenti.

Leao: 6,5 Bene nella ripresa l’ex Lille, crea il panico in avanti, cercando la via del gol più volte.

Ibrahimovic: 6 Prestazione buona ma non indimenticabile, soffre la stretta marcatura della difesa avversaria.

Pioli: 6,5 Pesca Rebic dal cappello e fa benissimo, cambiando le sorti del match. I giocatori sono con lui, il Milan è ormai quasi del tutto curato.

Dichiarazioni post-match Pioli:

“Gara molto intensa contro un avversario veramente ostico. Prendere il gol a freddo è sempre brutto, dobbiamo avere più lucidità e attenzione. Nella ripresa grande reazione, i giocatori hanno risposto benissimo sia fisicamente che tecnicamente. Gigio è un grandissimo portiere”.

Sandro Caramazza