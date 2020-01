Un pokerissimo tira l’altro: l’Atalanta travolge 5-0 il Parma

Gli orobici aprono l’anno esattamente come l’avevano concluso, abbattendo i ducali con una ‘manita’. A segno Gomez, Freuler, Gosens e Ilicic (doppietta). Nerazzurri ora a -1 dalla Roma

BERGAMO – Un 5-0 per finire il 2019 e un altro 5-0 per inaugurare l’anno nuovo. La sosta natalizia non ferma la forza dell’Atalanta che, dopo il Milan, travolge con un pokerissimo il Parma. Decisive le reti di Gomez, Freuler, Gosens e Ilicic (doppietta). I ragazzi di D’Aversa mai in partita, un pomeriggio da dimenticare in fretta.

Gasperini sceglie Sportiello in porta, si rivede Zapata ma inizia dalla panchina. Anche D’Aversa può sorridere per il ritorno di Inglese ma è senza Gervinho. A sbloccare la gara ci pensa Gomez che all’11’ lascia partire un missile da fuori area che accarezza la traversa e termina in rete. I ducali sono innocui e i padroni di casa ne approfittano al 34′ con Freuler, che scambia ancora con il Papu e trafigge Sepe con un morbido sinistro. Prima dell’intervallo c’è spazio anche per il tris firmato da Gosens che buca il portiere ospite con un sinistro letale.

Nella ripresa D’Aversa inserisce Inglese, ma il vero protagonista è Ilicic che al 60′ firma il poker con uno spettacolare sinistro al volo e, non contento, al 71′ sigla la doppietta personale con un preciso tiro all’angolino. Semplicemente devastante l’ex Fiorentina. A partita ormai chiusa Gasperini manda in campo Duvan Zapata, fermo da quasi 3 mesi. Ma a sfiorare il punteggio tennistico è Hateboer che, in pieno recupero, sciupa il 6-0. Evidentemente gli orobici sono abbonati al 5-0, il secondo consecutivo dopo quello al Milan. Con questo successo i nerazzurri si avvicinano al quarto posto della Roma, distante ora appena un punto. Inizio 2020 da dimenticare in fretta per D’Aversa.

Fonte foto: corriere.it

Francesco Carci