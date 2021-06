Un occhio alle tre neopromosse Empoli, Salernitana e Venezia

Le 3 squadre salite dalla Serie B si apprestano nuovamente a giocare nel massimo campionato italiano. Urgono, però, dei rinforzi dal mercato e maggiori certezze societarie

Mancano soltanto una manciata di giorni e le tre neopromosse, Empoli, Salernitana e Venezia, potranno ufficialmente dirsi squadre militanti nel prossimo campionato di Serie A. Dal primo luglio inizia, infatti, la stagione 2021/22 e le tre squadre arrivate dalla Serie B dovranno attrezzarsi sul mercato per non incorrere in una semplice quanto banale annata di passaggio nella massima serie. Decisi o quasi anche i giorni e le sedi dei ritiri, con il Venezia che dal 12 al 25 luglio sarà a San Vito di Cadore; l’Empoli, invece, dovrebbe rimanere in Toscana con inizio il 5 luglio. Tutto da decidere, invece, per la Salernitana che, in queste ore, si sta giocando il proprio destino in Serie A all’interno di uno studio notarile.

Empoli, punta la linea verde

Per analizzare un po’ le squadre appena promosse, non si può non partire da chi ha dominato l’ultima stagione di Serie B, ovvero l’Empoli. La squadra toscana si è già mossa sul mercato, neutralizzando l’addio del tecnico Dionisi (passato al Sassuolo) con il ritorno di Andreazzoli. Quanto al mercato giocatori, tanti sondaggi e poche ufficialità, al momento, in casa empolese. I due nomi che maggiormente interessano alla dirigenza toscana sono quelli di Piccoli e Frattesi. L’attaccante di proprietà dell’Atalanta ha giocato lo scorso anno allo Spezia, collezionando 22 presenze condite da cinque reti e un assist. Ottimo score per il classe 2001, il quale dovrebbe essere nuovamente girato in prestito dalla società orobica.

Quanto a Frattesi, dopo la buona stagione disputata con il Monza (41 partite giocate, otto gol e due assist) e l’ottimo Europeo con la Nazionale under 21, il centrocampista potrebbe essere girato nuovamente in prestito dal Sassuolo (proprietario del cartellino). Attenzione, però, perché sul classe 1999 ci sarebbe anche forte il Cagliari.

Il Venezia compra fuori

Molto attivo il Venezia di Paolo Zanetti, salito in Serie A dopo aver battuto nella finale Playoff il Cittadella. Sono due già gli acquisti attuati dalla società veneta, ovvero Dor Peretz e Tyronne Ebuehi. Il primo è un centrocampista israeliano classe 1995 prelevato dal Maccabi Tel Aviv. Dor Peretz è un giocatore molto dinamico e aggressivo, particolarmente utile in fase di non possesso ma molto bravo anche negli inserimenti. Ottima anche l’esperienza europea del giocatore, il quale ha disputato 44 presenze tra Champions ed Europa League, mettendo a referto due gol e sei assist.

Da tenere d’occhio, anche, il laterale destro Ebuehi. Il calciatore olandese, naturalizzato nigeriano, ha giocato la sua ultima stagione in Eredivisie nel Twente (33 presenze) ma è di proprietà del Benfica. Classe 1995, è dotato di un’ottima velocità e di una discreta tecnica di base che gli permette di saltare facilmente il diretto marcatore. Arriva a Venezia, con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Occhio al futuro della Salernitana

Prima di concedersi sul mercato, la Salernitana dovrà capire se la prossima stagione giocherà in Serie A o meno. Oggi a mezzanotte, infatti, scadrà la deadline definitiva affinché il patron Claudio Lotito possa cedere la società ad un altro acquirente poiché per legge due club calcistici in massima serie non possono essere di proprietà di una singola persona. Attualmente, infatti, gli amaranto sono divisi 50 e 50 tra la società Omnia Service di Enrico Lotito (figlio) e la Morgenstern di Marco Mezzaroma (cognato). Bisogna vendere e il limite è il quarto grado di parentela.

Visto il rifiuto verso diversi pretendenti e la scadenza ormai agli sgoccioli, la possibilità più plausibile sarebbe quella di affidare il club ad un soggetto terzo indipendente, che avrà a sua volta sei mesi di tempo per poterlo cedere ad un altro acquirente. Soltanto dopo lo svincolo di questa matassa, sarà possibile fiondarsi sul mercato e rinforzare la rosa a disposizione di Castori.

Fonte foto: Metropolitan Magazine

Sandro Caramazza