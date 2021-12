Un mese da applausi : il sodalizio Aston Villa – Gerrard funziona

Grande impatto dell’ex stella del Liverpool sulla panchina della squadra di Birmingham, in poche settimane la classifica torna a sorridere

Steven Gerrard continua a stupire. Com’era abituato da giocatore anche nel ruolo di mister sta dimostrando di saperci fare. Salito alla ribalta per il lavoro fatto a Glasgow, sponda Rangers, si è voluto rimettere in gioco in Premier League.

Con la squadra scozzese, nella prima esperienza della sua carriera, ha dato vita alla risalita dei Rangers dopo gli inferi del fallimento. Le prime due stagioni sono state di rodaggio collezionando due secondi posti, nella terza ha sbaragliato tutti gli avversari. L’annata successiva a quella interrotta per il Covid, quella 20/21, la squadra di Gerrard mette insieme 32 vittorie su 38 giornate, con 6 pareggi e nessuna sconfitta. Il divario con gli altri è evidente. I Blues di Glasgow tornano campioni di Scozia a sei giornate dal termine quando i punti dalla seconda, gli acerrimi nemici del Celtic, sono addirittura venti. I rivali storici termineranno poi la stagione a 35 lunghezze di distanza. Un vero e proprio dominio di cui Gerrard diventa simbolo indiscusso.

La stagione attuale inizia in Scozia ma a novembre ecco la chiamata inglese. L’Aston Villa esonera Dean Smith, partito con un ruolino deprimente e in evidente confusione. Nelle prime undici giornate i Villans mettono insieme la miseria di 10 punti. L’ex capitano del Liverpool è stimolato da questa sfida e rescinde consensualmente il suo contratto con i Rangers per trasferirsi a Birmingham, tuffandosi in quella che sembra un’avventura durissima. L’esordio col Brighton è vincente, ma non si fermerà lì. Il suo avvento sulla panchina dell’Aston Villa trasforma la squadra. Nei sei turni disputati fino ad ora, l’ultimo ieri sera, sono arrivate 4 vittorie su 6, con l’eccezione di due sconfitte, entrambe di misura, arrivate però contro Manchester City e Liverpool. Nel turno infrasettimanale l’ultimo successo. Nella giornata di ieri, infatti, ecco la vittoria in casa del Norwich.

La classifica ora dice 22 punti e l’Aston Villa può godersi una tranquilla posizione di metà classifica in attesa del prosieguo del campionato. Quello che il nuovo allenatore ha sicuramente trasmesso è la tranquillità e la fiducia in un gruppo di giocatori valido. L’aver trovato un impianto di gioco fisso e di riferimento ha dato stabilità dopo la confusione della gestione precedente. Steven Gerrard ha di certo ancora strada da fare ma le premesse lasciano ben sperare. Le prossime settimane ci diranno se sarà un fuoco di paglia o se dopo la Scozia potrà conquistare anche altri lidi.

