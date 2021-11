Un Haller da record trascina l’Ajax agli ottavi di Champions League

L’attaccante dei lancieri sta stupendo tutti in questo inizio di stagione e sta siglando tantissime reti

L’Ajax di ten Hag vola anche in Europa come in campionato. Primo posto a punteggio pieno nel girone con Dortmund, Sporting Lisbona e Besiktas e qualificazione agli ottavi di Champions League già in archivio. In una compagine così dominante c’è un uomo da record; l’attaccante ivoriano Sebastien Haller sta segnando con una regolarità incredibile ed è diventato uno dei cinque calciatori che ha messo il proprio timbro in tutte e quattro le partite finora disputate nella fase a gironi della competizione, impresa riuscita prima di lui solo a Ze Carlos con il Porto, Del Piero con la Juventus, Diego Costa con l’Atletico Madrid e Erling Haland con il Borussia Dortmund. Haller è già a quota sette gol in Champions League e sta facendo sognare l’Ajax che spera di rivivere i fasti della stagione 2018/2019 quando arrivò ad un passo dalla finale.

Fonte foto: dailynewscover.it

Alessandro Fornetti