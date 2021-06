Un Euro 2020 molto Patrik S(chic)k

L’attaccante dell Repubblica Ceca, ex Sampdoria e Roma, sta disputando un grandissimo Europeo. Al momento ha segnato quattro gol in altrettante presenze

Euro 2020(1) si sta dimostrando un Europeo veramente chic, non solo perché le emozioni sono sempre dietro l’angolo ma soprattutto per la straordinaria verve realizzativa di un “certo” Patrik Schick. Se, al momento, non è stato il miglior giocatore della kermesse, poco ci manca anche perché lui, rispetto ai vari e più quotati CR7 e Mbappé, di tempo ancora ne ha. Sono quattro le reti realizzate in altrettante gare per l’attaccante del Bayer Leverkusen, il quale sta letteralmente trascinando la sua Repubblica Ceca verso un risultato storico. Battuta l’Olanda agli ottavi di finale, adesso per i cechi c’è ai quarti l’ostacolo Danimarca. Una sfida molto equilibrata, in cui tutto sarà possibile.

Una nuova rinascita

Nonostante ancora la giovane età (25 anni), quella di Patrik Schick può essere definita come una sorta di rinascita. Dopo gli anni da saliscendi in Italia, con il grande exploit alla Sampdoria (35 presenze e 13 gol) e la delusione a Roma (58 gettoni e otto reti), il talento ceco ha ritrovato nuova linfa in Bundesliga, prima con la maglia del Lipsia (28 presenze e 10 reti) e soprattutto nell’ultimo anno con la casacca aspirina del Bayer Leverkusen, con cui ha segnato 13 reti in 36 gare complessive.

Il vero grande salto di Schick è stato proprio nell’attuale Euro 2020 con la maglia della sua Repubblica Ceca. Il gol all’esordio da centrocampo sarà probabilmente premiato come il più bello di tutta la competizione (Modric permettendo), ma oltre alle reti realizzate (quattro), sta disputando un Europeo tecnicamente eccellente, in sintonia con quanto fatto vedere di bello nella sua prima annata in Italia.

Occasione persa per la Roma?

Certamente, l’esperienza di Schick con la maglia della Roma non è stata entusiasmante, soprattutto per demeriti propri. In giallorosso, infatti, il giocatore ha accusato la troppa pressione di giocare per una grande, facendo vedere il suo enorme talento soltanto con il cannocchiale. Troppo pochi i suoi otto gol in 58 presenze se confrontati ai ben 42 milioni spesi dall’allora dirigenza Pallotta.

La sua cessione al Bayer Leverkusen la scorsa annata ha fruttato alla società capitolina circa 26 milioni di euro, più il 10% sulla futura rivendita. Ad oggi, la decisione di cedere il giocatore può essere considerata sicuramente legittima, anche se quel minimo di rischio di aver perso una grande occasione rimane sempre. La discontinuità del ragazzo non è una novità ma, al contempo, neanche il suo grande talento. Una vetrina come quella dell’Europeo, però, potrebbe risultare decisiva per le sorti della sua carriera.

