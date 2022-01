Un diesel che ora non vuole fermarsi: l’evoluzione di Denzel Dumfries

L’esterno destro, dopo una partenza lenta dovuta all’adattamento a un nuovo campionato, migliora di partita in partita, l’ultima perla l’assist per il gol decisivo di Dzeko con il Venezia

La tormentata estate dell’Inter, quella dei grandi addii, oltre ai problemi di Eriksen e ai saluti di Conte e Lukaku aveva visto aprirsi una pericolosa falla. Il sacrificio di Hakimi lasciava la fascia destra, fino a quel momento blindata, sguarnita. Il tesoretto messo da parte, però, non poteva essere investito e allora la dirigenza nerazzurra ha sondato diversi profili. Il preferito è sempre stato lui, Denzel Dumfries, che tanto si era messo in mostra a Euro 2020 con la casacca oranje dell’Olanda. Esterno moderno che soprattutto accompagna fino alla linea di porta l’azione d’attacco. Il prezzo, pur non eccessivo, fa ritardare il tutto, anche perché si presta attenzione a calciatori disposti al prestito. La questione Lukaku, però, fa saltare il banco. L’entrata pazzesca, inaspettata fino a qualche settimana prima, permette l’esborso, a Milano dal Psv sbarca Dumfries.

Le prime uscite sono altalenanti, ma sono più bassi che alti. I tifosi iniziano a mugugnare, certo la cifra spesa, circa 12 milioni, non fa gridare allo scandalo, però il giocatore tanto atteso sta deludendo. Chi conosce il calcio, invece, sa che un giocatore come l’olandese va aspettato. Non è facile passare da un campionato come l’Eredivisie a quello italiano, le doti fisiche ci sono ma il percorso di adattamento ha bisogno di un tempo preciso. Simone Inzaghi lo sa e disponendo di un elemento come Darmian, la cui affidabilità lo precede, lo utilizza per dare tempo a Dumfries di inserirsi.

Il picco più basso è sicuramente Inter-Juventus, dove appena entrato commette l’ingenuità del fallo su Alex Sandro che costerà la vittoria ai nerazzurri. Il gruppo è sano e nella partita seguente D’Ambrosio, dopo aver segnato all’Empoli, lo va ad abbracciare in panchina. La squadra è con lui e gradatamente da quel momento inizia il suo percorso di crescita. Dumfries giocherà novanta minuti con l’Udinese conditi da un assist. Da lì in poi sarà un crescendo. La fascia destra ormai è cosa sua, partecipa in maniera attiva al filotto di vittorie in campionato e alzerà da protagonista la Supercoppa italiana.

Ora la sosta a cui arriva da giocatore ormai ritrovato. Tra tutte le competizioni ha messo insieme 3 gol (tutti in campionato) e 5 assist, gli ultimi due consecutivi, uno per Sanchez in Coppa Italia e l’altro sabato scorso in campionato per Dzeko. Denzel Dumfries ha finalmente capito cosa vuol dire giocare in Italia e anche i tifosi più scettici hanno cominciato ad apprezzarlo, soprattutto per il suo strapotere fisico che quasi stride con quei tocchi morbidi che mandano in gol i suoi compagni. E’ valsa la pena aspettarlo, ora diesel Dumfries corre più che mai.

Glauco Dusso