Un Derby da Oscar, al Mezza termina 4-2 per l’Inter. Analisi e pagelle

I nerazzurri chiudono sotto di due reti la prima parte di gioco, ma nella ripresa fanno la voce grossa, ribaltando i cugini

Termina 4-2 il 172esimo Derby della Madonnina. Rebic e Ibra illudono il Milan nel primo tempo, Brozovic, Vecino, de Vrij e Lukaku ribaltano tutto nella ripresa regalando a Conte il primato insieme alla Juventus. I nerazzurri, proprio come nel 2012, si impongono con lo stesso risultato ma in quel caso era il Milan a lottare per lo scudetto, che con quella sconfitta regalò il titolo proprio alla Juve di Conte.

Tra le file nerazzurre, due novità rispetto alle aspettative della vigilia, fuori Eriksen e D’Ambrosio, dentro Sanchez e Godin. In porta, ancora assente l’acciaccato Handanovic, il numero uno sarà Padelli.

Nei rossoneri, presente dal primo minuto Ibrahimovic, che ha smaltito il fastidio muscolare in settimana e sarà dall’inizio a guidare i suoi in avanti. Kjaer e Conti vincono il ballottaggio con Musacchio e Calabria.

CHE DIAVOLO!

Primo tempo senza storia al Meazza di Milano per il 172 esimo Derby della Madonnina. I rossoneri iniziano benissimo, giocando molto alti e costringendo l’Inter ad una strenua fase difensiva. Il primo squillo arriva al minuto 8’ con una botta dalla distanza di Calhanoglu, che va a stamparsi sul palo destro alle spalle di Padelli.

I nerazzurri provano a conquistare campo, facendo fatica però a costruire da dietro, ecco che allora la prima palla-gol arriva su palla inattiva con Godin, che al minuto 18’ svetta bene su un corner di Sanchez, deviando però sul fondo di poco. Al 23’esimo, Lukaku prova a scuotere i suoi, scappa via a Romagnoli di potenza, cross a rimorchio per Vecino, che spreca un rigore in movimento colpendo debolmente e centrale.

Il forcing del Diavolo aumenta nuovamente dalla mezz’ora in avanti e al minuto 39’ si trasforma in concretezza: cross di Castillejo dalla destra, sponda di Ibra e Rebic sfrutta la sbagliata uscita di Padelli per portare i suoi in vantaggio. Nel finale, c’è tempo per l’ultimo assalto rossonero: corner di Calhanoglu, deviazione di Kessiè e Ibra insacca sotto porta per il 2-0.

RIPRESA DA PAZZA INTER

C’è una prima parte di Derby di un verso e una seconda completamente di un’altra, un prima e un dopo inspiegabile che solo il gioco più bello del mondo può regalare. Pronti-via e tutto ciò chi si era visto nel primo tempo svanisce d’un sol colpo: minuto 50’ Brozovic con la fascia al braccio si coordina al volo dai 20 metri accorciando le distanze; minuto 52’ verticalizzazione di Godin per Sanchez, che rientra su Donnarumma in uscita, suggerisce per Vecino che a porta spalancata fa esplodere la San Siro nerazzurra. È 2-2.

Un altro match, un altro Derby, i nerazzurri galvanizzati si proiettano in avanti a caccia del gol primato, mentre il Diavolo persa la verve dei primi 45’ di gioco non riesce più a rendersi pericoloso, soprattutto perché l’uomo di punta, l’architrave di questa squadra, Ibra, fatica a tenere palla in avanti. Ecco che allora al 69’esimo l’Inter ribalta tutto: corner di Candreva dalla destra e meravigliosa girata di de Vrij a metterla sul secondo palo. È estasi nerazzurra!

Il Milan fatica a reagire e nemmeno gli ingressi di Paquetà e Leao riescono a dare nuovo brio alla squadra di Pioli, che al minuto 80’ rischia di prendere il quarto gol su una magia di Eriksen che dai 40 metri trova un clamoroso incrocio dei pali. Il finale è da cuori forti, al minuto 88’ Barella va via in progressione ma davanti Donnarumma spreca tutto porgendogli la sfera in mano; un minuto dopo, Paquetà va via sulla sinistra, cross al centro per Ibra, che da due metri mette il pallone sul palo.

La regola del gol mangiato-gol subito è, tuttavia, presente anche nella Stracittadina: minuto 94’, Vecino serve Moses, che mette un dolce pallone in mezzo per il 4 a 2 di Lukaku. Un Derby da urlo termina col trionfo dell’Inter che prende la vetta della classifica in concomitanza con la Juve.

Ritorna la pazza Inter, che mister Conte voleva togliere dai radar ma invece nel momento del bisogno eccola qui a riportarsi in vetta al campionato. Ciò che succede nello spogliatoio, certo resta lì dentro, ma i nerazzurri usciti nel secondo tempo sono tutta un’altra squadra.

Diavolo nel primo tempo, Angioletto nella ripresa! Il Milan migliore della stagione o probabilmente degli ultimi anni quello visto nel primo tempo con baricentro alto e in costante proiezione offensiva. Nella ripresa, prende subito i due gol e non riesce più a gestire la situazione.

PAGELLE INTER

Padelli: 5,5 Al primo Derby di Milano sbaglia sfortunatamente sul primo gol rossonero firmato Rebic.

Godin: 6,5 Dopo un primo tempo un po’ in sofferenza, viste le scorribande di Rebic e Theo, nella ripresa ritorna il solito sceriffo, propiziando anche la rete del pari.

de Vrij: 7 Sontuosa gara dell’olandese, nei tre di difesa è il migliore in assoluto, stoppa di tutto e poi nel secondo tempo fa un gol meraviglioso portando i suoi avanti. Secondo gol nel Derby di Milano.

Skriniar: 6,5 Come tutta la squadra, fatica nella prima parte di match, perde anche Ibra sul secondo gol. Nella ripresa è quasi perfetto.

Candreva: 6 Soffre tremendamente Theo e Rebic nei primi 45’ di gioco, riuscendoci a capire veramente poco. Meglio nel secondo tempo, in cui serve l’assist per il 3-2. Dal 79’ Moses: Entra e fa subito benissimo, servendo l’assist per il decisivo 4-2 di Lukaku.

Vecino: 7 La Garra Charrua è un fattore in partite così. Primo tempo così così, ripresa impeccabile per gol, inserimenti, quantità.

Brozovic: 7 Da capitano si riprende l’Inter dopo le assenze per infortunio. Fa un gol bellissimo ridando linfa e voglia ai suoi compagni.

Barella: 6,5 Corre per 2 o 3 ancora non si sa, è dovunque. Per poco al 90’ non la chiude, pensandoci pochi minuti dopo l’amico “grosso” in attacco.

Young: 6 Poca spinta nel primo tempo, bloccato costantemente da Castillejo. Meglio nella ripresa sia in fase offensiva che difensiva. Dal 94’ Biraghi: S.V

Lukaku: 7 Lotta per tutta la gara contro la difesa rossonera, quasi fa segnare Vecino nel primo tempo, poi al 94’ ci pensa lui a chiuderla definitivamente. Secondo gol consecutivo nel Derby.

Sanchez: 6,5 Si accende nella ripresa, fornendo un grande assist per il gol del 2-2. Lotta, facendo intravedere qualche sprazzo di El Nino Maravilla. Dal 71’ Eriksen: Classe da vendere per il danese, entra e nove minuti più tardi rischia di far cadere giù lo stadio con una straordinaria punizione dai 40 metri stampata sull’incrocio.

All. Conte: 6,5 Nel primo tempo viene surclassato dal rivale Pioli, nello spogliatoio da un’ottima strigliata alla squadra che esce col dente avvelenato, ribaltando tutto e regalandogli la vetta del campionato.

PAGELLE MILAN

Donnarumma: 6 Può poco e nulla suoi gol interisti, nel primo tempo viene coperto bene dalla sua retroguardia ma nella ripresa può solo raccogliere il pallone da dentro la porta.

Conti: 5 Completamente l’opposto di Theo, non sale quasi mai quando invece deve come nel primo tempo. Nel finale, viene mangiato da Lukaku.

Kjaer: 5,5 Ottimo primo tempo, ordinato e sicuro, ripresa un po’ meno.

Romagnoli: 5,5 Come il suo compagno di reparto, ad un grande primo tempo risponde con una ripresa quasi da dimenticare.

Theo Hernandez: 6,5 Il solito motorino instancabile, sale e scende per più di 90’ minuti. Nei 45’ di gioco è immarcabile, Candreva non sa dove mettere le pezze. Nella ripresa, causa qualche acciacco e la stanchezza cala d’intensità.

Castillejo: 6,5 Ottimo primo tempo, sempre pericoloso sulla destra e molto imprevedibile. Nella ripresa cala come tutta la squadra. Dal 79’ Leao: 6 Buoni spunti ma poca concretezza.

Kessiè: 5,5 Bene i 4 primi 45’ di gioco, dove mettere in difficoltà l’Inter con ottimi inserimenti, nel secondo tempo scompare dal campo. Dal 79’ Paquetà: 5,5 Timido a puntare e solo uno spunto quando per poco non fa segnare Ibra. Da lui ci si aspetta di più.

Bennacer: 5,5 Ottima interdizione e fraseggio in mezzo al campo, poi tra la stanchezza e il calo fisiologico dei compagni, sprofonda anche lui nella debacle rossonera.

Rebic: 6,5 Primo tempo da urlo del croato, che fa gol senza nemmeno esultare. Dribbla, lotta, corre, quasi immarcabile sia per Godin che per Candreva. Nella ripresa cala di ritmo e intensità, provando qualche spunto ma nulla di concreto. Dal 83’ Bonaventura: S.V

Calhanoglu: 6,5 Bello a metà, primo tempo quasi da 8 in pagella in una posizione decisamente imprevedibile per la difesa nerazzurra. Va molte volte alla conclusione, colpendo prima il palo e poi anche il corpo degli avversari. Nella ripresa, il calo è vistoso.

Ibrahimovic: 7 Il vero guru di questa squadra, se lui c’è allora il Milan va a mille. Primo tempo clamoroso del fenomeno svedese, vince tutte le palle aeree, gioca di sponda e fa sembrare facile le cose difficili. Oggi nel giorno del Derby, gol, assist e un palo sotto porta. Che dire di più Dio Zlatan!

All. Pioli: 6 Mette sul campo una squadra con una mentalità e una voglia incredibile, lotta su ogni pallone, facendo fare all’Inter il peggior primo tempo dell’intera stagione. Nella ripresa, non riesce più a guidare i suoi che si sciolgono al primo squillo di Brozovic.

Post-match Dichiarazioni Conte

” Primo tempo affrontato male sia fisicamente che mentalmente, è un Derby e non si deve mai fare. Nella ripresa siamo usciti noi, giocando bene e meritando la vittoria. Lo scudetto è un sogno, non ne vogliamo parlare, c’è una squadra che domina incontrastata da anni. La squadra sta affrontando bene le difficoltà, siamo un grande gruppo”.

Post-match Dichiarazioni Pioli

“Abbiamo messo in difficoltà l’Inter per lungo e largo, poi abbiamo fatto delle disattenzioni e abbimo perso la partita. L’Inter è una squadra forte e non si possono commettere errori così. Siamo rammaricati per quanto fatto di buono nel primo tempo ma dobbiamo rialzarci perchè siamo un grande gruppo”.

Fonte foto: Fc Inter 1908

Sandro Caramazza