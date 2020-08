Un Bayern Monaco spietato giustizia il PSG e alza la sua sesta Champions League

Finisce 1-0 per i tedeschi l’ultimo atto della competizione, decisivo il gol di Coman che regala il triplete oltre che un cammino perfetto alla sua squadra,11 vittorie su 11

Lo stadio Da Luz di Lisbona schiude le sue porte per la finale di Champions League più particolare degli ultimi tempi. Nessun coro, nessuna bandiera sugli spalti e il clima di agosto accompagneranno la sfida per la “coppa dalle grandi orecchie”, di fronte PSG e Bayern Monaco. Entrambe le squadre in caso di vittoria centreranno il triplete, sarebbero addirittura quattro trofei per i francesi che hanno vinto anche la coppa di lega, cammino che ricorda quello del Celtic 66/67. Se sarà Thiago Silva ad alzare il trofeo sarebbe la prima Coppa dei Campioni per i parigini, sesta, invece, in caso fosse Neuer a sollevarla. Tuchel non propone novità di formazione rispetto alla semifinale, Flick cambia soltanto un esterno d’attacco, c’è Coman. Panchina per Icardi e Perisic, vecchie conoscenze interiste. Un po’ d’Italia nell’atto finale, arbitrerà la sfida Daniele Orsato.

Primo tempo

Primo quarto d’ora di studio, le squadre non vogliono scoprirsi anche perchè il minimo errore può essere fatale. Bayern che controlla il gioco, il Paris Saint-Germain attende. Il primo squillo, però, è francese. Mbappè con una palla filtrante mette Neymar solo davanti a Neuer. Straordinario l’estremo tedesco che sbarra la strada due volte al brasiliano. Il Bayern non ci sta e risponde subito. Davies dalla sinistra pesca Lewandovski in area, il polacco si gira in un fazzoletto e conclude, Navas non ci arriva ma la sfera incoccia il palo, che brivido. Al 24′ altra azione ficcante del PSG, Herrera libera Di Maria in area, il piede è quello sbagliato e l’argentino conclude alto.

Ora i francesi sembrano averne di più, tedeschi che si predono una pausa. Al 31′ cross di Muller, il solito Lewandovski si avvita in area e corregge di testa, riflesso di Navas che respinge. Mezz’ora di prima frazione che si è ravvivata. A ravvivarla ancora di più ci pensa Alaba che a un soffio dall’intervallo perde una palla sanguinosa nella sua area. Mbappè duetta con con un compagno prima di concludere debolmente tra le braccia di Neuer. Occasione clamorosa non sfruttata dai parigini. Orsato manda tutti negli spogliatoi, 0-0 all’intervallo ma le emozioni non sono mancate.

Secondo tempo

Ripresa che inizia con un certo nervosismo. Diversi falli sottolineano quanto la posta in palio sia alta e nessuno vuole abbassare la guardia. Al 58′ un lampo: bella azione del Bayern, sfera che arriva tra i piedi di Kimmich, palla scodellata verso il lato sinistro dove c’è Coman, colpo di testa incrociato e Navas battuto. Bayern Monaco in vantaggio all’improvviso. Tedeschi che iniziano a macinare galvanizzati dal vantaggio. Attivissimo sempre Coman che sfiora la doppietta al 63′, salva Thiago Silva davanti la linea di porta. Risponde al 70′ il Paris: palla geniale giocata da Di Maria che libera Marquinhos di fronte a Neuer, il brasiliano conclude ma è ancora pronto il portierone tedesco con un intervento da hockey.

Fonte m.calciomercato.com

Tedeschi che ora fanno la partita che preferiscono, gestione e palleggio. Gara addormentata, Paris che non riesce ad arrivare in area. Minuti finali, sei di recupero. Nel primo ecco il brivido per i bavaresi quando Neymar in area sfiora il pareggio con un tiro sporco. È l’ultima occasione del match, Orsato fischia tre volte e suggella la vittoria della sesta Champions League per il Bayern Monaco. Bavaresi che agganciano nell’albo d’oro il Liverpool a 6 successi, uno in meno del Milan fermo a 7. Al top c’è ovviamente il Real Madrid con 13.

La squadra di Flick ha vinto tutte le partite del torneo, 11 su 11, nessuno ci era riuscito mai nonostante quarti e semifinali si siano giocati in gara secca. Inoltre il Bayern centra per la seconda volta il triplete (Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League), impresa compiuta solamente dal Barcellona.

Delusione in casa PSG che perde una grande occasione, la compagine di Tuchel, però, ha dimostrato ancora dei limiti nelle gare che contano.

Glauco Dusso