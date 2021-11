Un anno senza Maradona, inaugurata la sua statua allo stadio

Nello stadio che ha preso il suo nome, a 365 giorni dalla scomparsa dell’argentino, il comune ha omaggiato i tifosi con una scultura raffigurante il Pibe de Oro

Oggi a Napoli, come in tutto il mondo, è una giornata triste sportivamente parlando, perchè ricorre il primo anniversario della scomparsa di Diego Armando Maradona. In quella che è stata la sua casa e che è probabilmente il posto dov’è più amato, oggi si inaugura una statua che lo raffigura. A Napoli infatti, il Comune ha voluto omaggiare i tifosi con una scultura realizzata dal maestro Domenico Sepe che resterà tra le curve fino alle 22 di oggi per essere ammirata dai tifosi presenti prima di trovare un’altra collocazione ancora da decidere. Tra i presenti all’inaugurazione oltre al presidente De Laurentiis, anche ex compagni di Maradona che lo hanno voluto ricordare. Arriverà inoltre anche una delegazione di tifosi del Boca Juniors a rendere omaggio al grande campione che è stato e che sarà sempre Diego Armando Maradona.

Fonte foto: gonfialarete.com

Alessandro Fornetti