Umtiti ufficiale al Lecce

Il difensore francese è stato acquistato dal responsabile dell’area tecnica Corvino per portare esperienza alla retroguardia salentina

Samuel Umtiti è il terzo giocatore campione del mondo in carica ad approdare in serie A dopo Giroud e Pogba.

Il difensore centrale di 28 anni percepirà lo stipendio di 5 milioni di euro dal Barça, mentre il Lecce verserà delle quote in base al rendimento al Barcellona e in piccola parte al giocatore. Prestito annuale. Il giocatore ha vissuto un calvario dopo il mondiale conquistato da titolare, una serie di infortuni che lo hanno allontanato spesso dal campo, l’apice in negativo nella scorsa stagione con solo due presenze in tutto.

Nel salento ,se il fisico regge, potrà ritrovare una certa continuità.

Fonte foto: GonfiaLaRete.com

Stefano Rizzo