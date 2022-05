Ultimo valzer in Europa: Nottingham Forest top, Saint-Etienne e Amburgo flop

Arrivano gli ultimi verdetti dai campionati europei con promozioni e retrocessioni sorprendenti, scopriamo cos’è successo e quali squadre gioiscono e quali piangono

Il calcio regala sempre emozioni, nel bene o nel male. Gli ultimi atti in giro per l’Europa non sono da meno. In Inghilterra tornano a festeggiare i tifosi del Nottingham Forest che dopo 23 anni tornano in Premier League dopo aver vinto la finale playoff di Wembley contro l’Huddersfield Town. Davanti a ottantamila spettatori la vittoria di misura del Forest porta la firma dello sfortunato Colwill che mette il pallone nella propria porta. Torna quindi in massima serie una squadra che può vantare anche due Champions League nella propria bacheca.

Attraversando la Manica tutt’altro umore in quel di Saint-Etienne. La squadra che vanta il record di campionati vinti (10) insieme al PSG retrocede il Ligue 2 dopo 18 anni. Decisivi i calci di rigore dopo il doppio 1-1 tra andata e ritorno nello spareggio decisivo contro l’Auxerre. Proprio quest’ultimo, invece, festeggia il ritorno nel massimo campionato francese. Furiosi i tifosi “verdi” che invadono il campo e costringono alla fuga i giocatori di casa. Saint-Etienne che si aggiunge a Metz e Bordeaux tra le retrocesse. Tolosa, Ajaccio e, appunto, Auxerre salgono di categoria.

Infine in Germania altra doccia gelata per i tifosi dell’Amburgo che rimangono in seconda divisione dopo lo spareggio (terzultima della Bundes contro terza della seconda divisione) con l’Hertha Berlino. Vittoriosi all’andata per 1-0 in trasferta, gli uomini di Welter si fanno ribaltare 2-0 in casa dagli avversari garantendo all’Hertha di Magath la permenenza in Bundesliga. Dal 2018, anno della prima retrocessione della sua storia, l’Amburgo non riesce a centrare la promozione ed è l’unica squadra ad aver vinto la Champions League a non essere presente nella massima serie del proprio Paese.

