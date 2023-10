Ultime Juventus: Vlahovic e Chiesa out nel derby. Confermata la positività di Pogba

Tempo di lettura meno di un minuto

I bianconeri si affideranno a Milik e Kean per affrontare il Torino. Continua il periodo negativo del francese che rischia una lunga squalifica

Notizie molto negative per i tifosi della Juventus. Chiesa e Vlahovic, come dichiarato da Allegri nella conferenza stampa di oggi, non saranno a disposizione per il derby di domani contro il Torino. L’esterno ha accusato un problema muscolare nell’allenamento di ieri mentre il numero 9 ha ancora dolore alla schiena. In attacco dovrebbero giocare Milik e Kean.

Pogba rischia invece una lunga squalifica. Oggi sono arrivati i risultati delle controanalisi che hanno confermato la positività al testosterone del francese.

Davide Farina