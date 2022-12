Ufficiale, Onana dice addio al Camerun

Il portiere dell’Inter lascia la propria nazionale a causa dei problemi avuti con il CT Song durante il mondiale in Qatar

Adesso è ufficiale una notizia che era nell’aria dopo quanto successo in Qatar, André Onana lascia la nazionale camerunense a soli 26 anni per via dei diverbi con il CT Song durante il Mondiale. Portiere e CT non erano d’accordo su delle questioni tattiche da applicare in campo, tanto da convincere Onana ad abbandonare il ritiro del Camerun e il Qatar.

Ad annunciare il ritiro dell’estremo difensore dell’Inter è lo stesso Onana con un post su Instagram.

Bisognerà vedere nel tempo, qualora Song smetterà di essere il CT del Camerun, se Onana tornerà a difendere la porta del suo paese.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina