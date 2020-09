Ufficiale Morata, Pirlo avanti tutta

Finalmente la Juventus ha il suo ariete, buono il primo test contro la Sampdoria

Il tecnico bianconero Pirlo ha ottenuto ottime risposte dal primo test di campionato grazie al 3-0 rifilato alla Sampdoria. Ottima la prestazione dei nuovi arrivati in casa Juve. Il giovane Kulusevski, schierato fin dal primo minuto, ha dimostrato molto carattere e personalità, partecipando attivamente a tutte le azioni offensive trovando anche la via del gol con un colpo da biliardo fenomenale.

Weston McKennie conferma le alte aspettative, dominando il centrocampo grazie all’infinito numero di palloni recuperati, ottima anche la fase offensiva grazie al supporto offerto ai propri compagni sfiorando anche il gol, sventato da un ottimo intervento di Audero.

Molto bene anche Frabotta, il ragazzo ex Juve Under 23 dei bianconeri ha giocato con molta personalità, tramutando la pressione in pura cattiveria agonistica.

Finalmente Andrea Pirlo ha accolto tra le sue braccia il tanto atteso “numero nove”. Alvaro Morata è ufficialmente un nuovo giocatore bianconero: trasferimento in prestito con diritto di riscatto dall’Atletico Madrid. Dopo una Champions sfiorata (persa in finale contro il Barcellona per 3-1 nel 2015), per l’attaccante spagnolo si tratta della seconda esperienza alla corte della famiglia Agnelli.

Nella sfida contro i blucerchiati abbiamo visto un Cristiano Ronaldo un po’ appannato, due gol divorati e non siamo abituati, ma alla fine il suo nome tra i marcatori è sempre presente, naturalmente Pirlo continuerà ad affidare a lui il reparto offensivo.

Un rinato Ramsey ha incantato sulla trequarti, dimostrando una fortissima intesa con Ronaldo.

Domenica il big match di giornata contro la Roma, una risposta l’abbiamo ottenuta: sicuramente Dzeko vestirà la maglia dei giallorossi e vedremo se la sua esperienza ripartirà da quel lontano 2015 dove mise a segno la sua prima rete con i capitolini proprio contro la Juventus. Coincidenze? Staremo a vedere.

Dybala sta accelerando i tempi di recupero dall’infortunio muscolare per essere presente alla partita, si inizia a respirare subito un aria di ballottaggio con il neo acquisto Kulusevski. Pirlo ha alcuni nodi da sciogliere prima di scendere in campo, ma le risposte dalla squadra sono molto buone e per il momento può esserne soddisfatto, naturalmente è ancora tutto da valutare ma questa Juve sembra sempre il solito e inaffondabile Golia.



Firma: Iacopo Mirabella

Fonte foto: gianlucadimarzio.com