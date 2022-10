Ufficiale, l’Ucraina si candida ad ospitare il Mondiale 2030 con Spagna e Portogallo

Le tre europee si aggiungono alla candidatura di Cile, Argentina, Uruguay e Paraguay

L’Ucraina si unisce ufficialmente alla candidatura di Spagna e Portogallo per ospitare il Mondiale di calcio del 2030. Le indiscrezioni dei giorni scorsi sono state confermate da una conferenza stampa congiunta a Nyon, in Svizzera. La reale federazione di calcio spagnola ha, in seguito, rilasciato un comunicato ufficiale: “Questa proposta ha il sostegno incondizionato dell’Uefa in un progetto globale e trasformativo per il calcio europeo in una situazione eccezionale. Non c’è niente di meglio di una Coppa del Mondo per trasmettere con forza che servirà come fonte d’ispirazione per il futuro”. Con l’aggiunta dell’Ucraina, non cambiano i piani iniziale delle nazioni iberiche: qualora venisse accettata la candidatura, la Spagna avrà 11 città ospitanti e il Portogallo 3. Attualmente, oltre alla richiesta del trio europeo, va aggiunta la candidatura sudamericana di Cile, Argentina, Paraguay e Uruguay.

Fonte foto: ilgiornale.it

Davide Farina