Ufficiale: Bocchetti nuovo allenatore del Verona

L’ex tecnico della Primavera sostituisce l’esonerato Cioffi

Svelato il nome di chi prenderà il posto di Cioffi, esonerato dopo un inizio shock da 5 punti in 9 partite. Sarà Salvatore Bocchetti, il quale ha allenato la Primavera dell’Hellas in questo inizio di stagione. In questi giorni si sono fatti tanti nomi, tra cui Diego Lopez e Andreazzoli, ma alla fine la società gialloblu ha scelto una “faccia familiare” come Bocchetti che ha anche vestito la maglia del Verona da calciatore nella stagione 2019/2020. L’allenatore napoletano ha già iniziato a dirigere gli allenamenti in vista della sfida di domenica contro il Milan, altra squadra in cui l’ex difensore ha militato.

Fonte foto: gianlucadimarzio.com

Davide Farina