UEFA Nations League: Italia alle final four

La nazionale risorge e coglie un’ottima qualificazione

Le Final Four sembravano ormai una chimera, soprattutto dopo la quarta giornata, con la deludente prestazione nella sconfitta con la Germania che, a braccetto con l’Ungheria, prendeva la testa del girone. La giornata successiva, la quinta, l’incontro con l’Inghilterra faceva pensare addirittura ad uno spareggio per non retrocedere ed invece la vittoria contro i leoni inglesi e la contemporanea sconfitta della Germania per mano dell’Ungheria, ha risollevato il morale dell’intero movimento e lasciato ottime impressioni grazie ad una partita gagliarda e propositiva. Al fischio d’inizio della sesta ed ultima giornata c’era soltanto una certezza e cioè il quarto posto della retrocessa Inghilterra, mentre le altre tre squadre potevano tutte ambire al successo del girone. Ieri sera bisognava battere l’Ungheria del tecnico italiano Marco Rossi (ex compagno del nostro CT Roberto Mancini nella Sampdoria anni ’93/’94 e ’94/’95) e vittoria è stata! Ad onor di cronaca, l’Ungheria avrebbe forse meritato qualcosa di più, ma l’Italia ha comunque portato a casa il risultato con un’ottima e convincente prestazione. Il CT azzurro ci ha infine regalato un nuovo esordio, un terzino destro, non un giovanissimo, Pasquale Mazzocchi che all’età di 27 anni realizza un sogno personale e anche della sua società, la Salernitana che, per la prima volta nella storia, vede giocare in nazionale maggiore un suo tesserato.

Fonte foto: Corriere.it

Luigi A. Cerbara