Uefa: la sede della Supercoppa europea sarà spostata da Kazan ad Atene

Il match in programma il 16 agosto si disputerà in Grecia e non più in Russia a causa della guerra

La decisione era nell’aria ma oggi è arrivata l’ufficialità: l’Esecutivo dell’Uefa, riunitosi in giornata, ha decretato che l’edizione del 2023 della Supercoppa Europea non si disputerà più a Kazan, in Russia, ma ad Atene. La motivazione, come intuibile, è lo scoppio della guerra in Ucraina. Le squadre vincitrici della Champions League e dell’Europa League, dunque, si sfideranno in Grecia, nello stadio dove normalmente gioca l’Olympiacos. Il match andrà in scena il prossimo 16 agosto, alle ore 21.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calcioefinanza.it)