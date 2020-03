Uefa, arriva l’ufficialità: Europeo rinviato al 2021

Si giocherà dall’11 giugno all’11 luglio. Confermata la formula itinerante

Com’era prevedibile il campionato Europeo di calcio è stato rinviato a giugno 2021, per l’emergenza coronavirus. Una decisione che era nell’aria e che la Uefa ha ufficializzato poco fa a seguito di un vertice tra tutte le componenti del calcio europeo. I cambiamenti rispetto all’edizione inizialmente prevista per quest’anno saranno pochi: la partita inaugurale si giocherà sempre a Roma e il torneo sarà itinerante, cosi come era previsto. Slitta di un giorno anche il calendario: inizialmente prevista per il 12 giugno 2020, la gara inaugurale si giocherà l’11 giugno 2021. Stesso discorso che riguarda la finale, che era in programma il prossimo 12 luglio a Wembley e si giocherà l’11 luglio del prossimo anno.

“Siamo al timone di uno sport in cui vivono e respirano un gran numero di persone che è stato messo a tacere da questo avversario invisibile e in rapido movimento” – ha dichiarato il presidente Uefa Aleksander Ceferin che ha poi aggiunto – “La salute dei tifosi, dello staff e dei giocatori deve essere la nostra priorità numero uno e, in questo spirito, la UEFA ha presentato una serie di opzioni in modo che le competizioni possano finire in questa stagione in sicurezza e sono orgoglioso della risposta dei miei colleghi sul calcio europeo. C’era un vero spirito di cooperazione, con tutti riconoscendo che dovevano sacrificare qualcosa per ottenere il miglior risultato. Era importante che, in quanto organo di governo del calcio europeo, la UEFA guidasse il processo e facesse il più grande sacrificio. Il trasferimento di EURO 2020 ha un costo enorme per la UEFA, ma faremo del nostro meglio per garantire il finanziamento vitale per il calcio di base, il calcio femminile e lo sviluppo del gioco nei nostri 55 paesi. Lo scopo del profitto è stato il nostro principio guida nel prendere questa decisione per il bene del calcio europeo nel suo insieme”.

Il Presidente dell’Uefa Ceferin

Ma non è tutto, perché le partite degli spareggi di Uefa Euro 2020 e le amichevoli internazionali, inizialmente previste per fine marzo prossimo, saranno giocate probabilmente nella finestra internazionale di inizio giugno, con riserva di una revisione della situazione. Riserva che è quasi d’obbligo, essendoci in ballo anche le conclusioni della Champions e dell’Europa League. Non è ancora ufficiale, ma sembra che le date previste per le finali di questi due tornei siano proprio a fine giugno: il 24 per l’Europa League e il 27 per la Champions. Su queste decisioni incideranno molto le date della ripresa dei campionati nazionali, ma la Uefa in cuor suo, è ottimista al riguardo, pensando di poter riprendere i due tornei addirittura a metà aprile. Al massimo si parla di una ripresa dell’Europa League il 30 aprile prossimo e della Champions ad inizio maggio. Rinviata al 2021 anche la prossima edizione della Coppa America, prevista per questa estate.

