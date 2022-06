Udinese, ufficiale l’arrivo di Sottil come nuovo allenatore

Dopo Cioffi i friulani ripartono dal tecnico ex Ascoli, che torna ad Udine dopo l’esperienza da calciatore

L’Udinese anche ufficializza il nuovo allenatore per la prossima stagione e si affida ad un gradito ritorno per la piazza. Andrea Sottil già giocatore dei friulani dal 1999 al 2003 raccoglierà l’eredità di Cioffi e tenterà di dare continuità al progetto bianconero, volto a valorizzare i tanti giovani presenti in rosa. Sottil viene dall’esperienza molto positiva all’Ascoli in Serie B, con il raggiungimento dei play-off che ne è la grande dimostrazione. In attesa del mercato che si preannuncia molto movimentato in casa Udinese, Sottil ha firmato un contratto annuale con opzione per il secondo anno e si appresta ad iniziare la sua prima avventura da allenatore in Serie A.

Fonte foto: spaziocalcio.it

Alessandro Fornetti