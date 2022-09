Udinese, Sottil votato allenatore del mese di settembre

Il tecnico ha meritato il premio per quanto fatto vedere con la propria squadra, ad oggi terza in classifica

L’Udinese vola in classifica e Andrea Sottil, alla sua prima esperienza in Serie A, si sta dimostrando fin da subito molto valido. Il premio come miglior allenatore del mese di settembre è andato infatti a lui in virtù dei tre successi in tre gare conquistati in questo mese, peraltro contro avversari del calibro di Roma, Sassuolo e Inter, segnando ben 10 reti e mostrando una grande attitudine sia offensiva che difensiva. Al rientro dopo la sosta i friulani affronteranno il Verona in quello che sarà l’ennesimo esame per capire a cosa può ambire una squadra che finora è stata la sorpresa più positiva della stagione. Sottil sarà premiato il 9 ottobre prima della sfida casalinga contro l’Atalanta.

Alessandro Fornetti