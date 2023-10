Udinese, Sottil verso l’esonero: pronto Cioffi

Tempo di lettura meno di un minuto

Partenza negativa dei friulani in campionato, che non hanno ancora vinto neanche una partita. L’avvicendamento in panchina è ormai deciso

Falsa partenza dell’Udinese in campionato, che varrà l’esonero di Andrea Sottil. Decisione ormai presa, al suo posto rientrerà alla base Gabriele Cioffi. Il bilancio dei bianconeri è decisamente negativo: zero vittorie, sei pareggi e tre sconfitte nelle prime nove giornate di Serie A. Ieri, il pari per 1-1 contro il Lecce. La società dei Pozzo ha deciso per l’esonero di Sottil. Il rientro di Cioffi, già allenatore in passato dei friulani, è quasi fatto. Cioffi ha allenato l’Udinese da dicembre del 2021 fino a giugno del 2022. Poi l’esperienza non felicissima all’Hellas Verona, lo scorso anno, conclusasi dopo 10 partite.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Italian Soccer