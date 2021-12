Udinese sempre più convinta, Cioffi è confermato

Stesso percorso del suo predecessore Gotti, il tecnico guiderà la squadra per il resto della stagione. Le gare con Milan e Cagliari fanno ben sperare per il prosieguo dell’anno

I risultati arrivati e le parole nei giorni scorsi del d.s. Marino rappresentano i classici due indizi che fanno una prova. Gabriele Cioffi sarà l’allenatore dell’Udinese almeno sino al termine dell’annata, poi si tireranno le somme. E’ curioso che il tragitto del 46enne sia lo stesso fatto da Luca Gotti quando, da secondo di Tudor, si trovò improvvisamente a fare il mister “titolare” dopo l’esonero del croato. La scelta della dirigenza friulana è stata corroborata dalle convincenti prove dei bianconeri nelle prime due gare con il nuovo tecnico alla guida. Dieci giorni fa vittoria sfiorata contro il Milan, svanita solo oltre il novantesimo a causa del gol di Ibrahimovic, e poi trionfo a Cagliari sabato sera con un roboante 0-4. Adesso la sfida casalinga di domani con la Salernitana, sulla carta fattibile, e poi le vacanze. Le premesse per far bene ci sono tutte, Cioffi ha un’occasione da non sprecare.

Glauco Dusso