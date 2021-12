Udinese-Salernitana rinviata ma friulani in campo

Dopo quasi un anno si sta ripresentando un Juventus-Napoli 2.0. La squadra di Cioffi si presenterà alla Dacia Arena nonostante il comunicato dei granata

Udinese-Salernitana è stata rinviata a causa di alcune positività riscontrate nel gruppo squadra dei campani. Attraverso una nota diramata nella giornata di ieri, infatti, il club granata ha comunicato la mancata partenza della squadra verso Udine perché bloccata dall’Asl di Salerno a causa del tampone positivo di un giocatore. L’Udinese, tuttavia, non è d’accordo e negli ultimi minuti è stata comunicata la decisione volersi presentare regolarmente alla Dacia Arena. La Lega Serie A, infatti, non ha deciso di rinviare la gara ritenendo, presumibilmente, che ci siano le condizioni per disputare l’incontro dato il numero limitato di positività accertate. A distanza di più di un anno, riecco dunque un altro Juventus-Napoli. In quel caso, nonostante l’iniziale 3-0 a tavolino, poi la Lega Serie A fece rigiocare la partita.

Sandro Caramazza