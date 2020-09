Udinese, primi gol e primo acquisto ma regna ancora l’incertezza

La squadra di Gotti ha già iniziato da tempo la preparazione per la prossima stagione ma le strategie sono in fase di stallo

Lavori in corso in casa Udinese. Con il ritiro precampionato già scattato da quasi due settimane rimangono comunque oscure le trame del mercato friulano.

Acquisti. Nelle ultime ore pare essere andato a segno il primo colpo del DS Marino. Arriva dall’Az Alkmaar Thomas Ouwejan, esterno sinistro difensivo o, in questo caso, a tutta fascia. L’arrivo dell’olandese mette in apprensione i tifosi bianconeri perchè potrebbe schiudere le porte ad un addio definitivo di Ken Sema, autentica rivelazione dello scorso campionato e tornato al Watford per fine prestito. Un nuovo “acquisto” potrebbe essere Antonìn Barak che dopo una buona seconda parte di stagione a Lecce potrebbe essere reinserito nell’organico, da non dimenticare l’impatto devastante del ceco al suo arrivo in Friuli. Nell’annata 17/18 il centrocampista “assaltatore” ha collezionato 34 presenze in campionato condite da 7 gol e 4 assist. Al primo anno in Italia niente male. Infine ancora in stand-by ma monitorata la strada che porta a Petriccione del Lecce, l’addio di Liverani potrebbe aver squassato l’ambiente salentino e si attendono riscontri.

Cessioni. Dopo aver salutato Fofana che ha scelto di seguire il cuore e raggiungere il Lens, l’Udinese cerca di proteggere i suoi gioielli. Musso, de Paul e Lasagna sono i più richiesti. Il portierone argentino pare essere il più saldo nella sua posizione, confermato anche dalla società. Il numero dieci, invece, è sempre più tentato dalle sirene inglesi. Il Leeds del “loco” Bielsa sembra essere la destinazione più probabile per il trequartista arrivato probabilmente al termine della sua esperienza in Friuli. Kevin Lasagna è l’ultimo in ordine di tempo a ricevere attenzioni. Nelle ultime ore si sono registrati tentativi del Napoli ma soprattutto dell’Atalanta. I partenopei pare non abbiano soddisfatto le richieste mentre i nerazzurri sono pronti a mettere sul piatto una cospicua somma, ma dovrà comunque soddisfare la dirigenza udinese. Una situazione ancora ingarbugliata per le zebrette che hanno comunque tempo per chiarire le cose.

Prima amichevole. Primi gol e prime risposte per Gotti sabato scorso nell’esordio stagionale contro il Vicenza. Udinese molto rimaneggiata e messa in difficoltà dai biancorossi appena tornati in serie B. Bianconeri in vantaggio con Coulibaly, giocatore di rientro dal prestito al Trapani. Squadra di Di Carlo che reagisce e ribalta tutto grazie alle reti di Meggiorini e Guerra. Ci pensano il serbo Micin e, a una manciata di minuti dal termine, Nestorovski a dare il successo all’Udinese evitando una sconfitta che sarebbe stata ininfluente ma comunque non un buon modo per iniziare la stagione. Ritorno in campo domani con il Legnano.

Glauco Dusso