Udinese-Napoli, nessun rinvio: si gioca alle 20.45

La partita alla Dacia Arena si svolgerà nell’orario già prefissato. La squadra partenopea tornerà in città l’indomani mattina o pomeriggio

Udinese-Napoli si giocherà giovedì alle 20.45 e non alle 18 come ipotizzato nelle ore precedenti. In caso di vittoria dello Scudetto, che potrebbe arrivare anche senza scendere in campo, se la Lazio non batte il Sassuolo mercoledì, la squadra non farà ritorno in serata per non intasare l’aeroporto di Capodichino come nel post Juventus-Napoli. Festa prevista per venerdì. Intanto è arrivato anche l’ok del Comune per l’installazione di un maxi schermo in città dove sarà possibile seguire la partita. Al Maradona, inoltre, saranno installati 8 schermi (due per ogni settore). Al Napoli, comunque vada la partita della Lazio col Sassuolo, basterà solamente un punto per laurearsi campione d’Italia.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Football Italia