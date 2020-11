Udinese-Milan 1-2: la rovesciata di Ibra è da primato. Analisi e pagelle

Un gol e un assist dello svedese domano i bianconeri, bravi nel tenere il pareggio fino all’84’, quando “Re Zlatan” converte in rete un pallone morto. De Paul aveva risposto alla stoccata di Kessié nel primo tempo



La gara delle 12:30 di domenica della sesta giornata vede impegnata la capolista in casa della terzultima in graduatoria.

I rossoneri vogliono approfittare dell’ennesimo passo falso dell’Inter per imbastire la prima “mini-fuga” del campionato, mentre i friulani hanno bisogno di dare consistenza ad un inizio di stagione pieno di problemi.

Pioli ripropone quasi in toto la squadra che sta assicurando un avvio di torneo “di vertice”, con la novità Saelemaekers dal 1′ affiancato ai due canonici trequartisti dietro a Ibra.

Gotti risponde con uno schieramento coraggioso e quasi speculare, col tridente supportato dalla fantasia di De Paul a centrocampo.



Le formazioni ufficiali:

Udinese (4-3-3) – Musso; Larsen, Becao, De Maio, Samir; Pereyra, Arslan, De Paul; Pussetto, Okaka, Deulofeu. Allenatore: Luca Gotti

Milan (4-2-3-1) – Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli





SOLO LA STOCCATA DI KESSIÉ – La prima frazione evidenzia come i rossoneri vivano di certezze indissolubili sin dall’alba di questa stagione. Il possesso palla è sempre concreto e Ibrahimovic da solo riesce a garantire peso e sostanza in quasi tutte le azioni offensive.

La novità di giornata è la buona vena di Leao ad applicarsi anche in fase difensiva, così da stoppare sul nascere molti contropiede bianconeri dal suo lato.

La solidità difensiva del “Diavolo” e la poca presenza in attacco di Okaka & compagni regala 45′ non certamente spettacolari, dove Pioli va al riposo meritatamente in vantaggio grazie alla rete al 18′ di Franck Kessié: palla lunga sul petto di Ibrahimovic, che protegge da maestro e recapita a rimorchio all’ivoriano, bravissimo nel piazzare il destro sotto la traversa (secondo gol stagionale, ndr).

L’unica altra occasione del primo tempo, di marca friulana peraltro, è per Deulofeu, che sciupa malamente un contropiede ben ordito dai suoi.





SGAMBETTO ROMAGNOLI – La ripresa si apre col botto, dato che alla prima sortita d’attacco, l’Udinese trova il gol del pari: percussione laterale di Pussetto, che viene ingenuamente sgambettato da un Romagnoli sin lì impeccabile. Per Di Bello è calcio di rigore: De Paul si presenta sul dischetto e insacca il piattone sotto l’incrocio per l’1-1 al 3′ del secondo tempo. Curiosità: i padroni di casa ottengono un rigore in A dopo ben 49 turni.

Al 12′ doppio cambio nei meneghini: fuori Bennacer e Saelemaekers, dentro Tonali e Brahim Diaz.

Il pareggio non si schioda ed a cavallo tra il 18′ e il 27′ arrivano altri cinque cambi sparsi nelle due squadre: Arslan, Okaka e Deulofeu lasciano il posto a Makanga, Lasagna e Ouwejan per Gotti. Pioli risponde inserendo Rebic e Dalot per gli stanchi Leao e Calabria.

L’Udinese difende, il Milan crea quasi nulla, altri cambi a 8′ dalla fine, fino a quando “re Ibra” decide che è tempo di 1-2: un pallone vagante in area, alzato verso il cielo da Becao, viene convertito nel pesantissimo vantaggio dallo svedese, magistrale nel bucare Musso in rovesciata. Non accadrà più nulla d’importante.



Il Milan torna alla vittoria dopo il pari casalingo per 3-3 con la Roma, mostrando di saper conquistare i tre punti anche senza brillare dal 1′ al 90′.

Ibrahimovic è il giocatore più decisivo del campionato nonostante l’età, mentre prosegue la maturazione di vari profili interessanti sparsi in tutta la rosa, Leao e Saelemaekers su tutti.

L’Udinese persevera nell’avvio da incubo incassando la quinta sconfitta nelle prime sei, confermandosi sterile in attacco e deconcentrata in difesa.



Le pagelle dei rossoneri:

Donnarumma 6 – Non deve parare praticamente mai. Il rigore di De Paul è imprendibile.

Calabria 6 – Spinge meno, ma soffre poco dal suo lato, in generale (dal 71′ Dalot – ).

Kjaer 6,5 – Come al solito è puntuale negli anticipi e sempre ben posizionato. Certezza.

Romagnoli 5,5 – Lo stolto sgambetto stolto al 3′ della ripresa rovina una gara sin lì perfetta.

Theo Hernandez 5,5 – Il giallo iniziale potrebbe complicargli la partita e Pussetto gli crea spesso grattacapi.

Kessié 6,5 – Oltre al gol c’è di più, tiene alto il tenore della battaglia in mediana

Bennacer 6 – Non brilla oltremodo ma gestisce comunque bene la mediana (dal 57′ Tonali 6 – Non muta le buone geometrie del compagno che gli aveva lasciato il posto).

Saelemaekers 6 – Il ragazzo si farà. Manca un po’ di sostanza muscolare a tenere su qualche azione, ma c’è tempo… (dal 57′ Brahim Diaz 6 – Mette subito “pepe”, confermandosi giocatore sgusciante).

Calhanoglu 6,5 – Più geometrico e meno “cecchino”, è sempre un porto sicuro per palloni “sporchi”. Lavoro senza palla veramente lodevole (dall’89’ Krunic S.V.).

Leao 6,5 – La novità è l’applicazione in fase di contenimento, poi come spesso capita è spina nel fianco laterale (dal 71′ Rebic 6 – Prova a trovare l’1-2 che poi pescherà il più celebre compagno d’attacco).

Ibrahimovic 7,5 – Decisivo come solo lui sa essere: l’assist per Kessié è concettualmente perfetto. La rovesciata – in stile unico – in chiusura di gara regala tre punti che in futuro peseranno il triplo.

Pioli 7 – I cambi ad inizio ripresa danno un messaggio chiaro ai suoi per quanto riguarda l’atteggiamento e la freschezza della manovra. La sua squadra è piena di idee e non si annoia mai a riproporle.

Ibrahimovic è un Dio che potrebbe agire anche da solo, ma la combriccola di “eroi normali” che Pioli ha costruito attorno al totem svedese, merita il primato in Serie A.



Alessandro Sticozzi