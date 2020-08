Udinese – Mercato, rivoluzione in attacco per i friulani

Solo un attaccante è sicuro di restare: gli obiettivi del dt bianconero Pierpaolo Marino

Sembrano lontane anni luce le stagioni in cui l’attacco dell’Udinese poteva vantare campioni del calibro di Di Natale e Sanchez, con il bomber campano costantemente in lotta per la classifica dei cannonieri della Serie A. In queste ultime annate è apparso evidente come il reparto avanzato dei friulani sia stato il tallone d’Achille, che ha impedito all’Udinese di lottare per le prime posizioni.

Il reparto incriminato, formato da Lasagna, Teodorczyk, Nestorovski ed Okaka, potrebbe subire un’autentica rivoluzione. Il profilo che ha maggiori possibilità di essere confermato risulta essere proprio l’ex Watford, che sarà riscattato dai bianconeri per circa 5 milioni di euro. Lasagna ha tanto mercato in Italia e dopo 3 anni in Friuli, in cui ha dimostrato tutto il suo valore, sogna la grande chance. Potrebbe essere il Napoli ad offrirgliela, ma attenzione anche alla Fiorentina e al Torino, che lo seguono da tempo. Teodorczyk ha fortemente deluso le aspettative, anche a causa di continui infortuni. Per lui si prevede un ritorno in Polonia o un trasferimento in Turchia. Dulcis in fundo Nestorovski, autore del gol salvezza contro la Juventus, è stato richiesto dal Monza, ma l’ex Palermo preferirebbe giocarsi ancora le sue chance in bianconero. Potrebbe restare come prima riserva.

Attaccanti in entrata

Il sogno nel cassetto di Pierpaolo Marino (direttore tecnico dell’Udinese) resta Vlahovic, ma la Fiorentina spara alto per il gioiello croato (30-35 milioni). Un possibilità può essere l’inserimento del cartellino del centravanti viola in uno scambio che preveda l’approdo di De Paul in Toscana, ma per ora si tratta solo di ipotesi. Da registrare il classico ritorno di fiamma per due calciatori entrati spesso in orbita bianconera nelle sessioni precedenti, stiamo parlando di Babacar e Lapadula, non è da escludere che uno dei due possa lasciare Lecce per arrivare alla corte di Gotti. Più facile che sia il secondo. A rimpinguare la rosa friulana tornerà quasi sicuramente Stipe Perica, dopo il fruttuoso prestito al Mouscron (Belgio) dove in 15 presenze il 25enne croato ha collezionato 7 reti ed un assist. Per tornare ad insidiare la zona europea, però, serve qualcosa di più.

Marco Fabio Ceccatelli