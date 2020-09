Udinese, l’obiettivo è la salvezza

I bianconeri esordiranno domenica e dovranno cercare di cominciare al meglio

L’Udinese di Luca Gotti, che lo scorso anno si è comportato davvero bene alla sua prima esperienza, parte come da ormai qualche stagione, con l’obiettivo di raggiungere la matematica salvezza il prima possibile. L’annata da poco conclusa fa ben sperare visto che i friulani hanno chiuso al tredicesimo posto con 45 punti e alcuni successi davvero prestigiosi, come quello in rimonta contro la Juventus. Il mercato però, da anni improntato sul comprare per poi vendere, ha tolto un’arma fondamentale nello scacchiere di Gotti; Seko Fofana ha infatti lasciato Udine per approdare in Francia al neopromosso Lens per 8,5 milioni di euro. Il sostituto potrebbe essere Tolgay Arslan, centrocampista classe ’90 che era svincolato e che oggi è arrivato in Italia per mettersi subito a disposizione di mister e compagni.

L’esordio nel nuovo campionato vedrà l’Udinese opposto allo Spezia neopromosso di Vincenzo Italiano che dovrà vendere cara la pelle se vorrà riuscire a rimanere in Serie A. L’occasione per partire bene è dunque ghiotta, tre punti immediati porterebbero entusiasmo e fiducia in vista dei prossimi impegni. Il trascinatore della squadra potrebbe essere ancora Rodrigo de Paul che in questi anni è stato davvero colui che ha permesso i friulani di venir fuori da situazioni complicate; il condizionale però è d’obbligo visti i numerosi club interessati a lui, tra cui Fiorentina e Napoli, che potrebbero farlo vacillare davanti ad un offerta importante e un ruolo chiave nelle rispettive formazioni.

Fonte foto: news.superscommesse.it

Alessandro Fornetti