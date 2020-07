Udinese-Juventus 2-1: Clamoroso alla Dacia Arena – Analisi e Pagelle

La squadra di Sarri perde a Udine contro una grande formazione friulana fortissima nella lotta difensiva. La difesa juventina non chiude su Nestorovski e concede un gol di troppo, poi al 90′ è colpita dal tiro ferale di Fofana. L’attacco con Ronaldo e Dybala punge solo nel primo tempo

A Udine la Juventus gioca per una vittoria essenziale per conquistare il nono scudetto. Con la maglia blu delle storiche trasferte europee degli anni ’70, ’80 e ’90, la squadra di Sarri occupa subito la metà campo avversaria. L’obiettivo è chiaro: segnare immediatamente e controllare la partita fino al successo che la riproporrebbe come l’Eddy Merckx del campionato. E allora Ronaldo che queste cose le capisce al volo tira al 7′ da fuori, ma Musso blocca. Al 13′ è Dybala che cerca il più mancino dei tiri, ma ancora non è tempo di gol. Nel mezzo tra queste due azioni, si affaccia nell’area juventina l’Udinese. Cross dalla destra, de Ligt chiude tardi e una deviazione di Danilo fa carambolare la palla sul palo pieno alla destra di Szczesny. La Juventus che sa subodorare il pericolo riparte e Sarri chiede un palleggio più rapido: al 26′ Cristiano Ronaldo fionda col destro da fuori un tiro parabolico che esce di pochissimi centimetri. La Juventus del ritmo lento ha già creato, però, tre occasioni per il gol tattico che le serve.

Al 34′ de Paul accende la sua classe entrando nell’area juventina dopo trentatré minuti di contenimento. Dribbling tra Dybala e Ramsey, tornati a difendere in nome dello scudetto, sembra rigore sulla caduta a terra dell’argentino, ma le gambe non si toccano e Irrati che è vicino decide bene. Nel finale del primo tempo riprende il giro palla della Juventus, al 41′ su una palla respinta raccoglie da venti metri de Ligt: il destro dell’olandese è chirurgico per l’1-0 tanto cercato.

A inizio ripresa prima azione verticale dell’Udinese e Nestorovski insidia Szczesny che blocca. Dopo un tiro di Dybala, azione alla mano dell’Udinese che viene armata da Sema e chiusa in tuffo di testa da Nestorovski. Un gol bellissimo da calcio anni ’70, ma Alex Sandro non chiude ed è una mancanza importante: la difesa della Juventus non è più impenetrabile. Sull’1-1 la Juventus che voleva controllare deve accelerare di nuovo: dentro Douglas Costa e Matuidi, mentre nasce un grande conclave in tribuna tra Bonucci e Chiellini. Il quartier generale di tante battaglie pianifica e dibatte su come vincere.

L’Udinese tiene con 5-3-2 serrato dove Fofana aggredisce, de Paul rifinisce e Nestorovski insidia la profondità. A venti dalla fine è tutto come all’inizio, fermo sul pareggio. Si lotta ma occasioni vere non ce ne sono. Nel finale Dybala prova a spingere i compagni a triangolare, ma l’Udinese gioca col principio di Montali: la voglia di difendere è il termometro di una squadra che lotta per il risultato. Sembra pareggio, ma Fofana corre i cento metri e segna con un tiro rasoterra il gol, che per la Juventus voleva dire scudetto e che per i friulani vale la probabile salvezza.

Pagelle Juventus

Szczesny 6: Nel primo tempo non deve intervenire mai, il palo su deviazione di Danilo lo salva quando è fuori causa. Nella ripresa sul gol di testa in tuffo da cinque metri di Nestorovski si stende ma non può arrivare. Nel mano a mano con Fofana non fa il miracolo.

Danilo 5: Non appoggia l’azione in sovrapposizione come dovrebbe, su un cross devia nella propria porta, il palo lo salva dall’autogol. Nella ripresa sparisce dal campo, Sarri allora lo cambia con Cuadrado chiamando il colombiano a fare quello che lui non è riuscito a sviluppare: la spinta sulla fascia. (Dal 74′ Cuadrado 5: Sarri lo chiama per correre e mettere le ali scudetto alla Juventus, occasione fallita.)

de Ligt 6: In costante crescendo tecnico e tattico. Nel giorno in cui Bonucci e Chiellini guardano la partita, lui l’olandese dalla faccia da bambino prende in mano la situazione. Controlla la sua posizione poi si sgancia e segna di destro da fuori il gol che avvicina la Juventus allo scudetto. Nella ripresa mancano gli interventi alla Nesta sui gol di Nestorovski e Fofana.

Rugani 5: Partita diligente, Okaka non lo punta mai e lui tiene bene, senza strafare, la posizione. Nella ripresa nel momento decisivo su Nestorovski e Fofana non c’è mancando il vecchio principio dello “Zio” Bergomi: un difensore può sempre recuperare l’attaccante.

Alex Sandro 4,5: Come Danilo non spinge e non sovrappone mai. La Juventus quindi non può aprire il gioco su di lui. Primo tempo anonimo. Al pronti via del secondo si perde due diagonali su Nestorovski, su una è gol. Partita insufficiente anche sul piano tattico.

Ramsey 5: Quando giocava nell’Arsenal era per i londinesi un giocatore fascinoso, perché si inseriva come fece Michael Thomas nel mitico Liverpool-Arsenal dell’89. Qui gioca intermedio nel centrocampo a tre e i suoi famosi inserimenti gol non ci sono. (Dal 59′ Matuidi 5: Dovrebbe interdire per rubar palla e far ripartire Dybala e Ronaldo, obiettivo fallito e confronto tecnico perso con Fofana)

Bentancur 6: Dei centrocampisti il migliore, per movimento e quantità. Nel 4-3-3 dovrebbe inserirsi di più, ma qui è il solito discorso: il percorso di gioco sarriano ancora non è oliato bene. Lui però tra tutti ha le qualità tecniche migliori per giocare nel calcio del buon e controverso per gli juventini, Maurizio.

Rabiot 5,5: Una partita sì e una no. Primo tempo incolore, gli inserimenti non ci sono nel suo gioco rasoterra e nemmeno in quello aereo. Nel secondo niente di rilevante, gara anonima. La grandeur di francese memoria è lontana.

Bernardeschi 5: Un mancino in una partita deve esserci, sempre. Lui invece latita, vivacchia e soprattutto non arma mai il sinistro. Quando Sarri lo toglie è il segno dell’ennesima gara anonima. (Dal 59° Douglas Costa 5: dovrebbe spingere a manetta e tirare in porta, ma il motore non si aziona come al solito)

Dybala 6: Paulito invece il sinistro lo arma e con piacere raffaelliano. Un suo tiro da fuori è simbolo di classe, anche se il gol non arriva. Va a chiudere in difesa rischiando con Ramsey il rigore su de Paul, ma è un segno di grande abnegazione. Dopo un primo tempo da leader esce dalla gara nella ripresa e non ci rientra più.

Ronaldo 5,5: Si sta trasformando in capo carismatico da bomber implacabile. Il gol però lo sente sempre anche se lo cerca con meno veemenza dei tempi madrileni o inglesi, seppur con la stessa ferocia nell’attimo. Un tiro bloccato da Musso e uno fuori di un niente per prendere la mira nel primo tempo. Nel secondo tempo esce dalla gara sia come finalizzatore che come conducator.

Sarri 5: La sua Juventus non si accende nel percorso di gioco. Le sovrapposizioni degli esterni difensivi non ci sono mai, così come gli inserimenti interni degli intermedi. Il palleggio è lento, le occasioni con quell’attacco di moschettieri quasi nulle. Julio Velasco diceva che un allenatore ha un compito prioritario: deve convincere a fare. Sarri ancora non ci è riuscito.

Fonte foto: Fanpage

Matteo Quaglini