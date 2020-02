Udinese-Inter, la doppietta di Lukaku regala la vittoria ai neroazzurri – Analisi e pagelle

Resta in corsa per il primo posto la squadra di Conte grazie alle reti del gigante belga, in attesa del recupero di Lazio-Verona. Esordio in serie A un po’ sottotono per Eriksen



Serata di debuttanti alla Dacia Arena questa sera per i nerazzurri. Nel 3-4-1-2 della formazione di Antonio Conte il neoarrivato Eriksen prende posto tra la coppia d’attacco Lukaku Esposito ed il centrocampo a quattro dove trova la sua prima maglia da titolare Moses. La difesa dei ritrovati de Vrij e Skriniar a protezione di Padelli e non Handanovic, infortunatosi ad una mano in fase di rifinitura.



Nessun cambiamento per mr. Gotti tra i friulani rispetto al match contro il Parma se non per De Maio al centro della difesa. De Paul e Fofana presenti a centrocampo, Lasagna e Okaka nel reparto offensivo.



Non è una passeggiata per i nerazzuri, per tutto il primo tempo l’Udinese domina fisicamente tenendo in scacco la formazione di Conte, in particolare Eriksen sembra abbia bisogno di ambientarsi, comprensibile al primo approccio con un campionato molto tattico come è il nostro. Ci mostra un potente tiro di sinistro al 7′ e poco altro.

Ci provano però i friulani, De Paul al 10′ tenta una conclusione da fuori area, Fofana al 28′ impegna Padelli e lo costringe al corner, e sul finire della prima metà il tentativo di Okaka e poi Larsen, con l’iniziativa di quest’ultimo veramente insidiosa addomesticata da Young.

Per i bianconeri non sembra cambiare l’incapacità di andare in rete malgrado la costruzione del gioco che li perseguita da tutta la stagione.



Il secondo tempo inizia con la proposta delle stesse dinamiche fino a che, ad un’ora dal fischio di inizio, Conte non ha la giusta intuizione; Eriksen ed Esposito vengono richiamati ai box per lasciare spazio a Brozovic e Sanchez, e la situazione cambia, l’Inter inizia a giocare, prende iniziativa e si fa pericolosa.

Immediatamente Lukaku sfrutta l’occasione proposta da Barella e di sinistro marca il vantaggio ospite.

Poco dopo Musso stende Sanchez lanciato verso la porta. Rigore e centro segnato di nuovo dal belga che sigla con la doppietta la vittoria neroazzura.



L’Inter, non eccezionale per almeno un’ora intera di gioco, porta a casa i tre punti che le consentono di restare momentaneamente seconda, merito sicuramente dei cambi che hanno riacceso il motore neroazzurro tenuto a bada dai friulani suprattutto nella prima metà di gioco, prima metà tutto sommato equilibrata, senza grosse emozioni da una parte e dall’altra. Se però le soluzioni a Conte non mancano per i ragazzi di Gotti continua ad essere difficile finalizzare malgrado gli sforzi, mancano i goal più che l’assetto tattico o l’aspetto fisico, e contro attaccanti di caratura non si può reggere per 90 minuti.



Così Conte alla stampa nel post-partita: “Bello essere lì in classifica. Per noi è importante e dobbiamo continuare così. Settimana prossima giochiamo contro il Milan e spero che continueremo a vincere le partite”



Pagelle Inter





Padelli 6,5: Toglie un pallone pericolosissimo dalla testa di Okaka. Attento non fa pesare l’assenza del titolare

Skriniar 6: Concentrato, lascia poco spazio a Lasagna che dalle sue parti fa spesso incursione

de Vrij 6,5: Gestisce benissimo la fisicità degli avversari e mantiene la posizione, una garanzia

Bastoni 6: Ubbidiente alle indicazioni dell’allenatore, non si risparmia fino al 95′

Moses 5,5: I friulani lo mettono in difficoltà in più di un’occasione, reagisce e ci mette impegno, ci vuole uno sforzo in più (Dal 38’ s.t. D’Ambrosio: s.v.)

Vecino 6: Si ritrova a dover fare i conti con azioni in cui resta in inferiorità numerica, la forza di volonta arriva dove non arrivano le gambe

Barella 7: Serve Lukaku e non si risparmia, mette i polmoni al servizio della squadra

Eriksen 5: Ancora non c’è, spento e disorientato, gli andrebbe dato tempo, ma il campionato corre (Dal 14’ s.t. Brozovic 6,5)

Young 6,5: Ottimo intervento sull’iniziativa di Larsen alla fine del primo tempo, fa vedere qualcosa anche davanti al portiere avversario

Lukaku 7,5: Essenziale per questa Inter, se le cose non vanno al meglio le fa comunque andare

Esposito 5: Anche lui non in partita, infila una serie di sfortunati errori che rendono la sua presenza irrilevante (Dal 14’ s.t. Sanchez 7)

Conte 6,5: Intuisce che bisogna cambiare e lo fa nel modo giusto e nei tempi giusti, nel primo tempo da fiducia ai nuovi ma non viene ripagato



Roberto Lojudice