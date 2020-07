Pinamonti regala al Genoa un pari insperato

I rossoblù acciuffano il pareggio al termine di un match giocato prettamente in difesa e con l’Udinese che avrebbe meritato di portare a casa l’intera posta in palio

Il Genoa acciuffa un pari che sembrava utopia e lo fa grazie a Pinamonti, bravo a mettere in rete la respinta del rigore che si era appena fatto parare da Musso. Il 2-2 finale non rende merito a quello che si è visto in campo, con i padroni di casa che hanno fatto la partita per ottanta minuti rintanandosi in difesa per gli ultimi dieci e soffrendo cosi il ritorno degli ospiti, bravi a crederci fino alla fine, visto che al minuto ottanta il punteggio era di 2-0 per i friulani.

Entrambe le squadre si schierano con il 3-5-2: l’Udinese ripropone De Paul in mediana, come nel match contro la Roma, insieme a Fofanà e Jajalo che occupa la posizione centrale. Stryger-Larsen e Sema giocano esterni; in avanti confermati Nestorovski e Lasagna. Nel Genoa invece salta all’occhio la posizione di Sturaro, che come contro la Juve gioca come laterale sinistro di centrocampo. Davanti il duo Sanabria-Iago Falque.

Sono proprio i rossoblù a farsi vivi per primi, con una punizione di Iago Falque su cui Musso si fa trovare pronto, quando sono appena trascorsi due minuti di gioco. L’Udinese però risponde subito e al sesto minuto Lasagna non arriva per poco su un cross di Stryger-Larsen. Nel Genoa salta subito all’occhio la posizione di Iago Falque, che in fase offensiva spesso viene incontro per ricevere i passaggi dei compagni e fare da collante alla manovra, liberando cosi gli spazi per Sanabria. Cambia anche la disposizione tattica dello scacchiere rossoblù, con Cassata che si sposta sulla fascia e Sturaro che va al centro.

L’Udinese spinge di più sulla destra con Stryger-Larsen e De Paul: i due spesso si trovano molto tra loro andando al cross, ma la retroguardia genoana è sempre attenta e allontana i pericoli. Al 22esimo invece De Paul sfonda e mette al centro, ma Lasagna non arriva per poco. Anche stasera il numero quindici bianconero è il più vivo dei suoi e al 29esimo si ritrova da solo in area, calciando addosso a Perin. Nel complesso l’Udinese gioca meglio del Genoa e ad un minuto dalla fine del primo tempo sfonda con Fofanà, che mette dentro di testa l’ennesimo cross arrivato dalla destra, da parte di De Paul. L’argentino è tra i migliori dei suoi e la sua posizione, oltre alle sue caratteristiche, mettono molto in difficoltà il Genoa. Il primo tempo nel complesso non è stato molto brillante, ma tra le due squadre quella che ha giocato meglio è stata l’Udinese: il Genoa invece ha pensato maggiormente a difendersi e non ha più creato nulla, oltre all’occasione iniziale di Iago Falque.

Nella ripresa Nicola effettua due cambi, inserendo Soumarò per Romero e Pinamonti per Behrami. Il Genoa si dispone in campo con il 3-4-1-2, con Iago Falque che gioca da trequartista alle spalle dei due attaccanti. Il copione però non cambia, con la squadra di Gotti che fa la partita e i rossblù che si difendono e provano a ripartire quando possono. Al 56esimo Larsen non arriva a deviare per poco un cross dalla sinistra di Sema.

La sfida si accende nel finale, dopo che i due allenatori hanno mischiato un po’ le carte inserendo rispettivamente Okaka per Nestorovski e Pandev per Iago Falque. Il raddoppio dell’Udinese arriva al 73esimo con Lasagna, bravo a ricevere un passaggio di Fofanà e a calciare dal limite, mettendo la palla sotto al set. Il Genoa reagisce e a nove minuti dal termine accorcia le distanze con Pandev che calcia dal limite e segna: il suo tiro però è deviato da Samir, che mette fuori causa Musso.

Nel finale il Genoa si riversa in avanti, giocando addirittura con quattro attaccanti, con Pandev alle spalle del trio Favilli-Destro-Pinamonti, con i primi due che erano entrati rispettivamente per Cassata e Sanabria. L’episodio chiave avviene al 95esimo con Zeegelaar che commette fallo in area, Orsato va al Var e assegna il rigore: dagli undici metri va Pinamonti che si fa parare il tiro da Musso, ma mette dentro la respinta per il 2-2 finale.

L’Udinese butta via due punti fondamentali per la corsa salvezza, ma nel complesso avrebbe meritato di vincere e portare a casa l’intera posta in palio. Per il Genoa è invece un punto d’oro e soprattutto insperato, per quello che si era visto fino a dieci minuti dal termine.

