Udinese, dopo l’inizio scintillante ora è crisi di risultati

I friulani non vincono da dieci giornate di campionato e dopo la partenza in zona Champions League occupano ora l’ottava posizione in classifica

L’Udinese di Sottil non sa più vincere. Dopo aver mostrato un calcio spumeggiante e una condizione atletica invidiabile nelle prime partite della stagione, i bianconeri si sono persi per strada e ora sono senza i tre punti in campionato da 10 partite, dal successo esterno sul campo del Verona datato 3 ottobre. I friulani da quel giorno hanno raccolto sei pareggi e quattro sconfitte, non approfittando di un calendario tutto sommato agevole per dare continuità al momento perfetto di inizio stagione.

Sottil ha cercato più volte di caricare la squadra che in questo girone di andata si è mostrata grande contro le grandi e timorosa contro le piccole proprio quando ci si aspettava che facesse risultato pieno; l’Udinese ha infatti battuto Inter, Roma e Fiorentina fermando sul pari Lazio e Atalanta e uscendo sconfitta solo contro il Milan alla prima giornata e di misura contro Juventus e Napoli. Contro le cosiddette piccole però il calo è evidente e non c’è stato alcun successo tra Cremonese, Lecce e Spezia in gare consecutive oppure contro Salernitana, Empoli e Bologna.

Proprio l’ultimo ko, quello contro il Bologna di Thiago Motta ha fatto scattare l’allarme in casa friulana; l’identità di gioco che aveva permesso la striscia di sei vittorie consecutive pare smarrita insieme alle tantissime certezze che quei match avevano fatto accumulare. In questo momento l’Udinese sembra avere poca fame di vittoria, poca grinta e meno concentrazione in difesa dove si era distinta positivamente.

L’ultimo impegno prima del giro di boa in campionato è fissato a domenica contro una Sampdoria affamata di punti salvezza e arrabbiata per il finale della partita di Empoli; sarà certamente un impegno ostico dato che i blucerchiati non possono più sbagliare se vogliono tentare l’impresa salvezza, ma è anche una buona occasione per tornare a vincere dato che la Sampdoria in casa in stagione non ha mai vinto ed ha conquistato solo due punti, contro Juventus e Lazio.

Fonte foto: sportface.it

Alessandro Fornetti