Udinese con la tecnica al potere, ora tocca a Gotti trovare la formula

Il calciomercato ha portato in dote giocatori di talento, alla ripresa del campionato la squadra friulana deve invertire la rotta delle prime tre partite

L’inizio della serie A per l’Udinese è stato un vero e proprio incubo. Tre sconfitte in altrettante giornate installano i bianconeri sul fondo della classifica insieme al Crotone e al Torino, quest’ultimo ha però una partita in meno. L’atteggiamento visto nel match contro la Roma alla Dacia Arena fa comunque ben sperare per il futuro della compagine di Gotti. Ad alimentare l’ottimismo è stata anche la conclusione del calciomercato. Le zebrette finiscono la sessione tesserando Gerard Deulofeu e il rientrante Pussetto che si è già ben disimpegnato con la squadra friulana nella stagione 2018/19. I due calciatori si vanno ad aggiungere ad un altro graditissimo ritorno, quello di Pereyra che è già sceso in campo contro la squadra di Fonseca.

Proprio la mancanza di qualità dalla cintola in su è l’aspetto che ha più colpito addetti ai lavori e tifosi. La buona volontà mostrata nell’ultimo turno non basta se poi non si riescono a concretizzare le occasioni create. Appannati sono sembrati gli attaccanti, Lasagna pare essere nel periodo “non vedo la porta” mentre Okaka è ancora indietro di condizione. L’unico a trascinare è come al solito de Paul, inesauribile in mezzo al campo. Ora però non sarà più solo. Già il “Tucu” Pereyra lo ha supportato fino a che hanno retto le gambe. Deulofeu, già apprezzato nell’esperienza al Milan, può far fare quel salto di qualità in più, ma anche Pussetto con le sue progressioni e la sua tecnica potrà dare una grande mano. Hanno poi ben impressionato i nuovi esterni Molina e Ouwejan, soprattutto il primo, in attesa del rientro di Stryger Larsen, garantisce corsa e qualità.

Ora è tutto nelle mani di Luca Gotti. La speranza di tutti è che non si fossilizzi su un unico sistema di gioco anche perchè il materiale umano a sua disposizione si presta a diverse soluzioni. Soprattutto in avanti c’è la possibilità sia di schierare una coppia di attaccanti ma vista la presenza di determinate pedine spunta anche l’ipotesi tridente. Stesso discorso per difesa e centrocampo. Alla ripresa del campionato, il 18 ottobre, altro match casalingo questa volta contro il Parma, l’occasione giusta per dimostrare che il campionato dell’Udinese ripartirà da lì.

Glauco Dusso