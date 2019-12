Udinese-Cagliari 2-1, Fofana regala 3 punti d’oro ai friulani

Importantissima vittoria dei bianconeri che si allontanano dalla zona calda: apre una perla di De Paul, nel finale pareggio di Joao Pedro, ma un minuto dopo la rete decisiva del centrocampista ivoriano

UDINE – Grazie alla vittoria 2-1 sul Cagliari, l’Udinese si regala un Natale felice e tranquillo. Importantissimo successo dei friulani che porta la firme di De Paul e Fofana, inutile il momentaneo pareggio di Joao Pedro per i sardi, che subiscono la seconda sconfitta consecutiva, la prima stagionale lontano dalla Sardegna Arena.

Gotti sceglie Lasagna con Okaka, in difesa confermato De Maio per Becao. Maran sostituisce Cacciatore con Faragò, a centrocampo Ionita per Nandez. Il terreno di gioco risente delle piogge degli ultimi giorni in Friuli, fa fatica soprattutto il Cagliari dotato di maggiore tecnica. Duelli rusticani in mezzo all’aria tra Okaka e Klavan. Non mancano le occasioni: Nainggolan sfiora la rete in due occasioni, prima sfiorando l’angolino d’esterno, poi centrando in pieno il legno dopo un rinvio maldestro di Musso. Ci pensa allora De Paul a sbloccare il match al 40′, con un gran tiro a giro dal limite che Rafael può solo osservare.

Nella ripresa i bianconeri tengono bene, Maran si gioca anche la carta Cerri ma con pochi effetti. Quando sembra fatta però all’84’ arriva il pareggio con il tap-in di Joao Pedro su cross dalla destra di Faragò. Ma passa un minuto e Fofana si inserisce bene nell’area ospite trovando il guizzo vincente dopo un assist di Okaka rimpallato dalla schiena di Pisacane. Lo stesso difensore rossoblu viene espulso nel recupero per doppia ammonizione. L’ultima occasione capita ancora a Joao Pedro che arriva con un soffio di ritardo su un tiro-cross velenoso di Cigarini. Gotti conquista la seconda vittoria nella sua gestione e chissà che ora non possa continuare la sua avventura in Friuli nonostante le perplessità iniziali, l’Udinese ora è a 18 punti. Per il Cagliari secondo ko di fila, il primo assoluto in trasferta. La classifica dice comunque zona Europa.

Fonte foto: fantacalcio.it

Francesco Carci