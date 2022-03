Ucraina: Uefa stanzia un milione di euro per aiutare i bambini rifugiati

I soldi serviranno per assistere 100.000 ragazzi che ora si trovano in Moldavia

In tempi di guerra anche il mondo dello sport si mobilita per affrontare l’emergenza umanitaria e per questo motivo, proprio oggi, l’Uefa ha voluto dare l’esempio stanziando un milione di euro per aiutare i bambini in Ucraina e quelli rifugiati in altri paesi. I fondi, stando alle parole di Aleksander Čeferin, finanzieranno iniziative di associazioni ed enti di beneficenza membri dell’Uefa, incentrati sui diritti dei bambini e sul loro benessere. La decisione è arrivata al termine del Cda dell’Uefa Foundation for Children ed è scaturita dall’assegnazione annuale del Premio Uefa Foundation Award 2022.

Luca Missori

(Fonte immagine: Raisport.rai.it)