TuttoMoltoBello | Il Calcio Catania è morto, viva il Calcio Catania!

I rossazzurri, assieme al Palermo. All’alba del nuovo millennio, le più belle storie di una Sicilia vincente e di un Mezzogiorno risorto sportivamente

Se vi capitasse di passare per Catania anche solo un paio di notti, e aggirarvi per la via Etnea (ce ne sono a decine così nei paesini siciliani, si chiaman così tutte le strade che portano dritte al vulcano) vi imbattereste in un caleidoscopio di colori, luci, profumi. Immancabili, il fritto e il pungente ma adorabile sentore dal mercato del pesce, ad accompagnare drappelli di persone che fanno le vasche lungo il corso principale senza soluzione di continuità. Impiegati e nerd assieme, tamarri e ragazze gamer dai capelli color pistacchio. No, non quello dimesso e istituzionale di Bronte, ma quello anni ’80 al sapore di mandorla e delusione.

La stessa delusione che potrebbe assalire l’occhio del visitatore novello quando, appena girato l’angolo, ci si imbatte in una caterva di graffitacci, scritte sui muri da parte della curva, crepe sui muri. Sciattumi di ogni sorta a decorare intere strade in cui, a farla da padrone, sono i cartelli di affittasi sublimanti intere attività finite sul lastrico. La stessa delusione quando, appena passato il Teatro Massimo, una coltre di murales, nuovamente, deturpa palazzi anche di un certo pregio.

Una città dal gran potenziale, troppo spesso abbandonata a sé stessa e a chi, armato di buona volontà, possa e voglia farla risplendere. Come accaduto alla Catania calcistica, del resto. La sua cronistoria è effettivamente paragonabile a un giro tra strade leggiadre o puzzolenti, degradate o raffinate. Fallimenti, Serie A, un flirt con vista Europa, Doppie retrocessioni. Purtroppo, anche un morto ammazzato. Un chiasmo di vicende sportive simili ad ottovolanti, e che oggi terminano con il fallimento, l’ennesimo.

Oggi l’anonimato e il cupio dissolvi, ennesimo caso in scia a numerosi altri in cui l’imprenditore di turno sobilla la piazza, titilla le sue ambizioni, e poi -appena finiti i soldi- scappa via e lascia debiti misti a situazioni sportive degne di una farsa a cui la Federcalcio ha risposto troppe, troppe volte con buffetti e rimproveri bonari. Qualche giorno fa il FC Messina, società alter ego dell’ACR e che a questi ultimi ha conteso la promozione in serie C, prima di alzare bandiera bianca. Oggi il Catania muore, viva il Catania.

“Questo è un gol che vedranno pure a Tonga”

A noi -ma mica solo a noi- piace ricordare la sfilza di chi ha vestito il rossazzurro, negli anni in cui u Liotru ha dato idealmente il cambio staffetta ai nemici in rosanero. Staffetta di gioie in cui certo, Zamparini era roba a cui era impossibile paragonarsi -e così i vari Cavani, Dybala, Pastore, Sirigu, Fabio Grosso, etc etc…- ma che andava più che benone alla piazza catanese, specchio di una Sicilia che viveva l’illusione del Rinascimento definitivo. Un Rinascimento che fosse non solo turistico (e quel Sicilian Power, sponsor che campeggiava sulle maglie, era effettivamente segno di un’emancipazione quantomeno abbozzata), nemmeno sportivo. Certo, lo sport avrebbe fatto da volano, ma serviva molto altro per parlare di sviluppo.

Così dunque ricordiamo alla platea da dove veniva, uno su tutti, il Papu Gomez. Gli altri, in realtà, starebbero meglio su una compilation di pura nostalgia. Quando si parlerà (o meglio, già se ne parla ora, ne son certo) di Albano Bizzarri, Mariano Andujar o Juan Manuel Vargas, ci saranno a contorno i vari Gianvito Plasmati, Nicolas Spolli, Gionata Spinesi. Ah, naturalmente questo qui sopra: un certo Giuseppe Mascara.

Ma anche questo, Giuseppe Mascara (a 0.54):

“Oh che paura che mi fa Varriale, sono qui che tremo”, ma anche “a parte che è Mascara, ma come mai si agita?”

Attimi di un calcio che in fondo, va avanti a cicli. La vera costante è il cambiamento, diceva Eraclito. Dove ciò che rimane immutabile, assieme ai grandi equilibri del calcio italiano, è la provincia che accende i cuori e scrive pagine di storia. Parma, Cremonese, il Sassuolo oggi, il Catania poco più di dieci anni fa. L’elenco potete completarlo voi, sicuri che un giorno i protagonisti di ieri potranno tornare. E’ morto il Calcio Catania, viva il Calcio Catania.

Valerio Campagnoli (fonti Rai, Sky, Goal.com, Today)