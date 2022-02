Tutto Molto Bello | Ultimi romantici, ultimi vulcanici

Con Maurizio Zamparini se ne va uno degli ultimi Presidentissimi di provincia. Protagonisti sempre, nel bene e nel male

Chiariamolo subito, questo non vuole essere un articolo apologetico. Chè come sempre, anche nel caso di Calisto Tanzi, la razionalità aiuta sempre nei giudizi. Di Maurizio Zamparini si possono ricordare tante cose, alcune di queste saranno ricordate nelle righe successive. C’è da ricordare, piuttosto, di come l’ex patron del Palermo abbia gestito le sue squadre un po’ come le sue aziende. Ossia, da tipico padroncino del Nordest (ma non solo del Nordest): un mezzo dittatore, un novello Mazzarò interessato anche con una discreta miopia alla “roba”, alla proprietà, a ciò che è suo.



Saranno affari suoi, qualcuno obietterà. Saranno meno affari suoi se, in questo tipo di gestione, a farne le spese è chi comunque lavora e viene mandato via senza troppi complimenti. Dall’allenatore alla commessa del supermercato. Bruscamente e con quel certo fastidio di chi ti intralcia gli affari. Quel fare vulcanico, direbbe qualcuno con un eufemismo, ma spesso antipatico nel suo essere autoritario senza ascoltare nulla e nessuno.

Maurizio Zamparini rese grande il Palermo e questo è un fatto. Sacrificando il Venezia con il trasferimento lampo (roba mai vista prima nel calcio), di 12 giocatori in Sicilia, il giorno prima del ritiro lagunare: e questo è un altro fatto. Il Venezia che divenne grande alla fine degli anni Novanta dopo aver sacrificato tramite fusione la squadra rivale (il Mestre): anche questo, un altro fatto. Oggettività: qualcosa di importante per non farsi foderare gli occhi dalle fette di prosciutto di quel senso di cordoglio doveroso (ma perchè mai?) che investe ogni dipartita eccellente. Parce sepulto (il rispetto al defunto) è ben altra cosa rispetto all’agiografia fantozziana che passa lo straccio su ogni controversìa.





“Il nostro Megadirettore è un Santo! E’ un apostolo! Evviva il nostro direttore!”

I presidenti vulcanici, dunque. E’ pur vero che con Maurizio Zamparini se ne va il penultimo (non l’ultimo: quello è Enrico Preziosi) esponente di una schiatta di patron di provincia. Ruspanti, che si amano o si odiano, certamente quel tipo di persone che non lascia indifferenti. Si parte da Costantino Rozzi, si prosegue per Romeo Anconetani, Edmeo Lugaresi, Luciano Gaucci. Personaggi di un baraccone d’avanspettacolo che ha fatto le fortune della Gialappa’s Band e che per questi ultimi tre nomi risponde anche a quella certa saggezza provinciale, di gente tirata su non tanto dalla scuola, quanto dal lavoro nei campi o …CONTINUA QUI



Valerio Campagnoli